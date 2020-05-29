Ищенко: Пожелал бы Монзуль не так часто сверяться с VAR, а то скоро судить будут роботы

Накануне поединка 24-го утра УПЛ "Шахтер" — "Динамо" своими ожиданиями от матча поделился известный украинский специалист Александр Ищенко.

— Футбол возвращается со многими ограничениями: матчи будут проходить без зрителей, большинство из них состоится в одном городе — Киеве, "Динамо" уступило НСК "Олимпийский" для домашних матчей "Шахтеру" и т.д. На ваш взгляд, эти обстоятельства как-то отразятся на футболе и матчах?

— Естественно, они повлияют. Отсутствие зрителей создают впечатление, что ты находишься на товарищеской игре, а не официальной. Мне кажется, в наших условиях было бы здорово применить для телезрителей механизмы, которые используются в чемпионате Германии, который возобновился раньше нашего: визуальное впечатление заполненных фанатских секторов, шумовой эффект, звуковое сопровождение при опасных моментах и т.д. Словом, считаю, эти и другие возможности следует использовать, чтобы во время матчей не было слышно только футболистов и тренеров.

— "Динамо" уже провело два контрольных матча против "Руха" и "Олимпика", судя по ним, в каком состоянии наша команда подходит к официальным матчам?

— Конечно, все должны понимать, что за две недели вернуть прежние физические кондиции, которые были у футболистов после зимних сборов в Турции, практически невозможно. Но все находятся в равных условиях. Стартуем все одновременно, а в какой форме находятся команды, предугадать нельзя, да, наверное, и не нужно. Никогда ранее мы не оказывались в таких условиях, поэтому вполне естественно, что спрогнозировать, как будет, очень сложно. Повторюсь, главное, что возвращение футбола предвещает то, что жизнь после карантина налаживается, и все у нас будет хорошо.

— Наверное, несмотря на все обстоятельства, матчи "Динамо" и "Шахтера" всегда принципиальны и интересны. Чего лично вы ожидаете от предстоящего противостояния?

— Я жду, прежде всего, начала самого матча. Не имеет значения, кто хозяева — "Шахтер" или "Динамо", в любом случае, это всегда дерби, это матч, который мотивирует и футболистов, и болельщиков, и специалистов, так что в дополнительной стимуляции или агитации надобности нет. Все футболисты и тренеры соскучились по футболу, по официальным матчам, как говорится, ноги уже сами бегут. Ожидать чего-то особенного или сверхъестественного от игроков я бы не стал. Как я уже говорил, для меня, как и для миллионов других людей, самый главный момент — когда прозвучит стартовый свисток. Сердце уже и так стучит учащенно, а ближе к матчу затрепещет еще сильнее. В плане арбитража пожелал бы главному судье Екатерине Монзуль не сверяться так часто с системой VAR, а то скоро судить будут роботы, и арбитры и вовсе не понадобятся.

— Велика ли, на ваш взгляд, вероятность того, что в стартовом составе на матч с "Шахтером" выйдут те же игроки, что и на первый тайм матча с "Олимпиком", или будут изменения и перестановки?

— Давайте не будем гадать. Убежден, что состав будет оптимальным, но каким именно, знает только главный тренер. Мы все ощутим напряжение дерби и увидим содержательность игры "Шахтер" — "Динамо".