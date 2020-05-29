Бангура: Динамо продало меня, чтобы освободить место для Шевченко

Экс-форвард "Динамо" Исмаэль Бангура рассказал о причинах своего ухода из киевского клуба.

"Президент сказал, что меня вынуждены продать, потому что в команду хотел вернуться Андрей Шевченко, чтобы играть в еврокубках за "Динамо", — сказал Бангура в интервью в Твиттере французскому комментатору Рафаэлю Чадеру.

Напомним, что Бангура был игроком "Динамо" с 2007 по 2009 годы. Киевляне смогли продать его "Ренн" за 11 млн евро. Также отметим, что Андрей Шевченко вернулся в киевский клуб летом 2009.