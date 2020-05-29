Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25 тура чемпионата
Матчи Шахтера и Динамо разведены по разным дням
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25 тура УПЛ.
Поединки состоятся 6 и 7 июня.
25 тур
6 июня (суббота)
"Львов" - "Днепр-1" 14:00
"Шахтер" - "Десна" 17:00
"Заря" - "Колос" 17:00
7 июня (воскресенье)
"Олимпик" - "Мариуполь" 14:00
"Динамо" - Александрия" 17:00
"Ворскла" - "Карпаты" 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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