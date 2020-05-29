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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25 тура чемпионата

Премьер-лига
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Матчи Шахтера и Динамо разведены по разным дням

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25 тура чемпионата
Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25 тура УПЛ.

Поединки состоятся 6 и 7 июня.

25 тур

6 июня (суббота)

"Львов" - "Днепр-1" 14:00

"Шахтер" - "Десна" 17:00

"Заря" - "Колос" 17:00

7 июня (воскресенье)

"Олимпик" - "Мариуполь" 14:00

"Динамо" - Александрия" 17:00

"Ворскла" - "Карпаты" 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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