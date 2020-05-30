Семин: О матчах Шахтера и Динамо самые приятные воспоминания, несмотря на то, что после одного из них меня уволили

Экс-тренер "Динамо" Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и киевлянами.

"Воспоминания от таких матчей "Динамо" и "Шахтера" у меня остались самые приятные, несмотря на то, что после одного из таких дерби я был уволен с поста главного тренера киевлян. Эти матчи собирали аншлаг, почти по 70 тысяч болельщиков как в Киеве, так и в Донецке на "Донбасс Арене".

В этих матчах высокий уровень мастерства футболистов, а также невероятные эмоции болельщиков. Сейчас, конечно, эмоции будут другими. Но, с другой стороны, если в Украине возвращается футбол, значит, возвращается жизнь, она продолжается.

Я думаю, что перед воскресной игрой "Динамо" и "Шахтера" после рестарта чемпионата не стоит делать акцент на кондициях игроков. Футболисты на карантине держали себя в тонусе, они профессионалы. Поэтому индивидуальная подготовка должна быть. Конечно, качество пострадает, но, судя по чемпионату Германии, с каждой последующей игрой команды будут прибавлять.

В любом случае матч на "Олимпийском" будет принципиальным. Это не только противостояние команд, футболистов и болельщиков. Это противостояние еще президентов клубов – Ахметова и Суркиса. Благодаря им идет развитие украинского футбола. И какие бы не были времена, она верны своим детищам и в любом "классико" ставят перед своими футболистами задачу победить. Так будет и в этот раз.

Конечно, я слежу за украинским футболом. Знаю, что у "Шахтера" солидный отрыв в таблице. Но у "Динамо" сейчас другой путь, ставка на молодых воспитанников. Посмотрите, сколько из них стали чемпионами мира в составе юношеской сборной Украины. Значит, клуб двигается правильно, и эти ребята будут расти вместе с "Динамо". Буду ожидать в этом матче красивого футбола и поддерживать "Динамо", – отметил Сёмин.