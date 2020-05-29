Сиприано вернулся в общую группу Шахтера, Бондарь и Майкон работают индивидуально

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

Как сообщает официальный сайт "горняков", после травмы вернулся в общую группу команды полузащитник Маркиньос Сиприано

В то же время Майкон, Валерий Бондарь и Артем Бондаренко продолжают тренировки по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что уже восстановился и готовится к матчу с киевлянами и защитник Николай Матвиенко.

Также отметим, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.