Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сиприано вернулся в общую группу Шахтера, Бондарь и Майкон работают индивидуально
Свежие новости из лазарета горняков
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с киевским "Динамо".
Как сообщает официальный сайт "горняков", после травмы вернулся в общую группу команды полузащитник Маркиньос Сиприано
В то же время Майкон, Валерий Бондарь и Артем Бондаренко продолжают тренировки по индивидуальной программе.
Ранее сообщалось, что уже восстановился и готовится к матчу с киевлянами и защитник Николай Матвиенко.
Также отметим, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.