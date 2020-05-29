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Худжамов завершил игровую карьеру и стал экспертом ТК Футбол

Премьер-лига
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Кипер повесил перчатки на гвоздь

Худжамов завершил игровую карьеру и стал экспертом ТК Футбол
Новина українською

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов объявил о завершении карьеры. 37-летний уже бывший голкипер попробует себя в роли эксперта на телеканалах "Футбол".

Дебют Рустама на ТВ состоится 31 мая в студии перед матчем "Шахтер" – "Динамо".

"Я – Рустам Худжамов, буду стараться говорить правду в роли телеэксперта. Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена. К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя тут.

Можно сожалеть, что некоторые моменты в жизни или карьере пошли не так, но я благодарен богу за то, что на моем жизненном пути было такое приключение как футбол.

Мне предлагали стать тренером вратарей в одной из команд Первой лиги, но я отказался. Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства", – сказал Худжамов.

Напомним, что Худжамов является воспитанником "Динамо". Также поиграл за "Закарпатье", "Харьков", "Шахтер" (с которым стал обладателем Кубка УЕФА), донецкий "Металлург", "Ильичевец", "Зарю" и "Мариуполь".

Провел 1 матч за сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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