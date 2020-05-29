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Официально: Суркисы смогут посещать матчи Динамо. Кабмин внес поправки в постановление
Возрастной ценз 60 лет убрали
На внеочередном заседании правительства Украины было принято решение разрешить лицам старше 60 лет, причастным к организации соревнований, находиться на спортивных мероприятиях, в том числе на футбольных матчах.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
"Сегодня на внеочередном заседании правительства были приняты изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые позволили участникам и лицам, старше 60 лет, привлекаться к организации и проведению спортивных соревнований.
Они могут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов. Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", - написал Немчанинов в Фейсбуке.
Таким образом, братьям Суркисам теперь официально разрешено посещать матчи киевского "Динамо". Также как и тренерам киевлян Вадиму Евтушенко и Михаилу Михайлову.