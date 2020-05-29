Официально: Суркисы смогут посещать матчи Динамо. Кабмин внес поправки в постановление

На внеочередном заседании правительства Украины было принято решение разрешить лицам старше 60 лет, причастным к организации соревнований, находиться на спортивных мероприятиях, в том числе на футбольных матчах.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства были приняты изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые позволили участникам и лицам, старше 60 лет, привлекаться к организации и проведению спортивных соревнований.

Они могут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов. Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", - написал Немчанинов в Фейсбуке.

Таким образом, братьям Суркисам теперь официально разрешено посещать матчи киевского "Динамо". Также как и тренерам киевлян Вадиму Евтушенко и Михаилу Михайлову.