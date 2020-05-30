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Украинский футбол возвращается. Сегодня стартует Премьер-Лига

Премьер-лига
(3 голосов)

В субботу состоятся три поединка

Украинский футбол возвращается. Сегодня стартует Премьер-Лига
Новина українською

Сегодня, 30 мая, после карантина возобновляется большой футбол в Украине.

В рамках 24-го тура УПЛ пройдёт 6 поединков, в числе которых битва "Шахтёра" и "Динамо" в воскресенье.

Суббота, 30 мая

  • 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)
  • 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)
  • 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)

Воскресенье, 31 мая.

  • 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)
  • 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)
  • 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)

Напомним, УПЛ планируют доиграть до 13 июля.

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