Премьер-лига
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Украинский футбол возвращается. Сегодня стартует Премьер-Лига
В субботу состоятся три поединка
Сегодня, 30 мая, после карантина возобновляется большой футбол в Украине.
В рамках 24-го тура УПЛ пройдёт 6 поединков, в числе которых битва "Шахтёра" и "Динамо" в воскресенье.
Суббота, 30 мая
- 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)
- 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)
- 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)
Воскресенье, 31 мая.
- 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)
- 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)
- 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)
Напомним, УПЛ планируют доиграть до 13 июля.
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