С небес на землю: как проводят сезон чемпионы мира U-20

Скоро будет год, как украинская молодежка покорила, пожалуй, главную вершину за всю историю отечественного футбола.

В Украине не было своего Эрлинга Холанд, способного забить 9 голов за один матч; мы могли только мечтать об опыте итальянцев, многие из которых уже играли в Серии А; даже американцы с их Тимоти Веа из "Пари Сен-Жермен" выглядели более звездно. Если бы в футбол играли индивидуальности - нам не было бы чего ловить. Хорошо, что это не так.

Главный игрок на поле - вся команда, и именно так Украина взяла титул. Результат дало мощное усилие всего коллектива, где каждый играл свою роль и был готов подстраховать товарища. Типичный стиль Александра Петракова, которому ранее каждый раз не хватало какой-то малости для успеха. А здесь наконец хватило.

Что касается индивидуального уровня наших чемпионов мира, то его должен определить следующий клубный сезон. Одно дело - быть сильными как команда, другое - давать результат в новой, чужой системе игры, да еще и против взрослых оппонентов.

Впрочем, все оказалось не так плохо. 3-4 игрока той сборной Украины уже доказали, что готовы играть на высоком уровне - и это хороший показатель для страны, где иногда все еще записывают 24-летних в "перспективные". С другой стороны, примеров провалов или стагнации еще больше, и это не может не настораживать.

Вратарь

Андрей Лунин

На ЧМ: 6 матчей (3 пропущенных гола)

В текущем сезоне: "Вальядолид" - 2 матча (1 пропущенный) "Овьедо" - 9 матчей (10 пропущенных)

Самый звездный игрок Украины U-20 полгода просидел на скамейке за Жорди Масипом в "Вальядолиде", так и не получив шансов в Примере. Зимой перешел в другую аренду, присоединившись к аутсайдеру Сегунды "Овьедо". Уровень, конечно, невысокий, однако для Лунина, который в последние годы почти не играл в клубах, это именно то, что надо.

Защита "Овьедо" дает расстреливать своего вратаря с любых позиций, и работы здесь всегда достаточно. К его чести, Лунин не стушевался и сразу же был признан болельщиками игроком месяца. Почти каждый уик-энд перед карантином он выдавал по крутому сейву.

Marca недавно писала, что со следующего сезона Андрей будет вторым вратарем "Реала", где, очевидно, окончательно разочаровались в Альфонсе Ареоля. В условиях карантинного безденежье все возможно, но, опять же, Лунину только 21, и ему надо играть, а не сидеть - даже если речь идет о легендарном "Бернабеу".

Состояние дел =

Защитники

Валерий Бондарь

На ЧМ: 7 матчей

В текущем сезоне: "Шахтер" - 10 матчей (1 гол)

Сломал ногу неделю назад и теперь пропустит минимум три месяца. Это откровенно плохая новость, ведь такое повреждение в будущем еще не раз может аукнуться.

До карантина Бондарь играл за "Шахтер" почти исключительно в проходных матчах УПЛ, когда Сергею Кривцову был нужен отдых. Впрочем, для "горняков" и это уже немало - обычно молодых украинцев здесь моментально отправляют в Мариуполь. Бондарю же дали 650 минут в УПЛ - и это знак доверия.

Другое дело, что в ближайшие несколько лет в основе "Шахтера" он играть не будет - Кривцов выглядит гораздо сильнее, на его стороне и опыт, и физика. Валерию для регулярной практики надо идти в аренду. Или же надеяться, что Матвиенко купят в топ-чемпионат и ему откроются двери в основу.

Состояние дел: +

Денис Попов

На ЧМ: 6 матчей (3 гола)

В текущем сезоне: "Динамо" - 16 матчей (2 гола)

Новый любимец фанатов "Динамо". Влился в команду так, как будто всю жизнь за нее играл; забил победный мяч "Шахтеру" в Кубке; уже отметился голом и в УПЛ.

Ни один другой игрок команды Петракова так молниеносно не ворвался в большой футбол. Год назад Transfermarkt оценивал его в 50 000 евро, а теперь - в 1,5 млн. И это только начало - у парня большой потенциал. Попов быстрый, жесткий в единоборствах, шикарно играет головой. Из минусов - грубые фолы, с этим что-то надо делать.

Ну и остается вопрос, что будет с Поповым, когда восстановится Никита Бурда? Два однотипных правоногих центрбека "Динамо" точно не нужны, и с кем-то придется расстаться. Пока кажется, что это будет Бурда, но посмотрим.

Состояние дел: +

Виктор Корниенко

На ЧМ: 7 матчей

В текущем сезоне: "Мариуполь" - 14 матчей (2 ассиста)

Если честно, слабо. В аренде в "Мариуполе" Корниенко получает достаточно практики, но проявить себя не может. В тех 9 матчах УПЛ, когда Виктор выходил в основе, команда лишь дважды победила. При этом самого Корниенко 4 раза меняли по ходу игры.

Поскольку ставка на Виктора не оправдалась, слева в защите "Мариуполь" уже кто только не играл - и центрбеки Быков с Чоботенко, и хавбек Горбунов, и правый бек Кирюханцев. Единственное оправдание Виктора - это его первый "взрослый" сезон. Кто знает, может, дальше пойдет лучше.

Состояние дел =

Ефим Конопля

На ЧМ: 6 матчей (4 ассиста)

В текущем сезоне: "Десна" - 18 матчей (3 ассиста)

Откровенно плохое место для аренды нашли Конопле менеджеры "Шахтера". Что бы ни делал в Чернигове Ефим, статус и авторитет Дениса Фаворова, основного правого бека "Десны" и ее капитана, ему не подорвать.

Поэтому и выходит Конопля в Чернигове или на неродных позициях (слева в защите или справа в полузащите), или в те дни, когда Фаворов играет опорника. Остальные его появлений на поле - выходы на замену за 5-10 минут до свистка. Жаль, потому что парень действительно толковый, и даже вообще не имея опыта взрослого футбола, показывает приличный КПД в атаке.

Состояние дел: +

Даниил Безкоровайный

На ЧМ: 7 матчей

В текущем сезоне: "Дунайска Стреда" - 23 матча

Основной стоппер третьей команды Словакии и играет всегда, когда может выйти на поле. И это большой плюс.

Судя по последним интервью, где Безкоровайный рассказывает об интересе к себе со стороны "Селтика", итальянских клубов и киевского "Динамо", хочет перейти в более солидную лигу - и это правильно. В Словакии в элитного защитника не вырастешь. Другое дело, что ни в "Селтике" (ау, Швед!), ни в Киеве видеть Безкоровайного не хотелось бы. Оптимальный вариант - та же Бельгия, где нашим сейчас доверяют больше всего.

Состояние дел: +

Александр Сафронов

На ЧМ: 4 матча

В текущем сезоне: "Днепр-1" - 12 матчей, "Левадия" - 2 матча (1 гол)

Начинал сезон в старте "Днепра-1", но впоследствии присел на скамейку, а зимой Сафронова вообще отдали в аренду в Эстонию. И, если честно, Дмитрия Михайленко можно понять: в 9 из 10 матчей, когда Александр выходил в старте, днепряне пропускали.

Даже в Эстонии Сафронов уже успел накосячить, заработав удаление во второй игре за "Левадию". Статус чемпиона мира, хотя и в категории U-20, парень пока не оправдывает.

Состояние дел: -

Полузащитники

Алексей Хахлев

На ЧМ: 4 матча

В текущем сезоне: "Карпаты" - 2 матча

Сыну бывшего владельца "Вереса" и зятя Виктора Ющенко надо хорошенько подумать, чего он вообще хочет от жизни? Потому что если ему действительно интересный футбол, тогда надо браться за голову - его поезд уже отъезжает.

После непонятного вояжа в Испанию, где Хахлев повторил судьбу Шведа и Гуцуляка, он очутился в "Карпатах" в ужасной форме. Толку с него на поле - кот наплакал, зато за пределами поля Алексей уже на ровном месте организовал скандал, запостив фото с кумачом. Все это так нелепо, что в голове не укладывается.

Состояние дел: -

Кирилл Дрышлюк

На ЧМ: 5 матчей (1 ассист)

В текущем сезоне: "Александрия" - 2 матча

Вот вообще странная история. Дрышлюк был надежной рабочей лошадкой в ​​команде Петракова, однако в "Александрии" не сыграл ни минуты в УПЛ, а зимой и вообще был отдан в аренду юрмальскому "Спартаку".

Вы знаете выдающихся игроков, которым дала мощный старт Юрмала? Вот и мы не знаем. Не туда свернула карьера Дрышлюк, ой не туда ...

Состояние дел: -

Максим Чех

На ЧМ: 7 матчей

В текущем сезоне: "Мариуполь" - 19 матчей

Классический опорник, Чех цементировал центр поля сборной Петракова, а последние полгода занимается тем же в "Мариуполе". Играет регулярно, однако назвать его игру особенно удачной нельзя.

Посудите сами: Чех 12 раз выходил в старте на матчи УПЛ, и 8 раз его меняли по ходу игры. И он, на секунду, не форвард, не вингер и не плеймейкер, а волнорез. Игроков его амплуа обычно меняют разве из-за перебора карточек, ну или травмы. Со стороны выглядит так, что у "Мариуполя" есть обязательство ставить Чеха, и в клубе его добросовестно выполняют.

Состояние дел =

Алексей Кащук

На ЧМ: 7 матчей (1 ассист)

В текущем сезоне: "Мариуполь" - 11 матчей

Ну а тут уже никакие обязательства не помогают - полный провал. За полгода в "Мариуполе" Кащук наиграл до 251 минуту без результативных действий.

Несколько сглаживает картину разве тот факт, что Алексею всего 19, и он моложе многих из золотой команды Петракова. Время у него еще есть, вот только добавлять надо немедленно. Сегодня Кащук не впечатляет даже в молодежном первенстве УПЛ, где у него 3 гола в 10 матчах.

Состояние дел: -

Сергей Булеца

На ЧМ: 7 матчей (3 гола, 2 ассиста)

В текущем сезоне: "Днепр-1" - 21 матч (3 гола, 2 ассиста)

Уже наиграл более 1000 минут в чемпионате и выглядит в целом неплохо. Осенью были матчи, в которых Булеца был едва ли не единственным светлым пятном в игре "Днепра-1". Однако были и провальные игры. Все как и положено в его возрасте.

Михайленко говорит, что у Булецы есть потенциал играть в топ-чемпионате - и это похоже на правду. Однако полгода в Днепре показали, что работы еще непочатый край. Более того, даже позицию бы не мешало выбрать какую-то одну, а то сейчас Сергей играет то на флангах, то десятку. Пора уже определяться, что он хочет делать на поле.

Состояние дел: +

Георгий Цитаишвили

На ЧМ: 5 матчей (1 гол, 1 ассист)

В текущем сезоне: "Динамо" - 5 матчей (1 ассист)

Так и не получил полноценный шанс в "Динамо", проиграв конкуренцию не только Цыганкову, но и де Пене. 62 минуты за полгода в первой команде - это смешно.

В последних интервью Цитаишвили винит во всем тренеров, но и у них есть свой аргумент. В Юношеской лиге УЕФА, где Гия был лидером команды, "Динамо" не выстрелило. В молодежном первенстве УПЛ у него тоже очень посредственные цифры. А тут еще в конкурентах - лидер и самый ценный актив клуба ...

Одно ясно точно - если летом Цыганкова не продадут, Цитаишвили надо проситься в аренду, а то и на трансфер. Ссориться с клубным руководством через СМИ – самая глупая из всех возможных затей, и добром для него точно не закончится.

Состояние дел: -

Форварды

Владислав Супряга

На ЧМ: 7 матчей (2 гола)

В текущем сезоне: "Днепр-1" - 19 матчей (9 голов, 1 ассист)

По сути, провалил осеннюю часть чемпионата, однако как заиграл весной! 6 голов в 5 матчах, в том числе хет-трик в ворота "Динамо" и мяч "Шахтеру". Так и в сборную Украины недалеко.

Главное для Супряги теперь - поменьше обращать внимания на комплименты и вообще не читать прессу. В прошлый раз, когда он решил, что уже звезда, все закончилось падением формы и провалом в "Динамо". Михайленко крайне важно не допустить повторения той ситуации.

Да и сам Супряга должен понять, что в отличие от, например, Попова, он еще не готов к взрослому футболу на 100%. Даже в марте 4 из 5 своих голов он забил, выйдя на замену. Разрывать защитников, которых уже утомил Хобленко, ему по силам, а вот сочетать голы и силовую борьбу Влад пока не может. Кажется, без тренажерки здесь ну никак.

Состояние дел: +

Даниил Сикан

На ЧМ: 6 матчей (4 гола)

В текущем сезоне: "Шахтер" - 5 матчей

Зря остался на сезон в "Шахтере", вот и все. Его уровень мастерства пока не дотягивает до уровня "Горняков", и поэтому рассчитывать на большее, чем выходы на 5 минут раз в месяц, Сикан не может.

Уже летом парень должен исправить ошибку и уйти в аренду. Хотелось бы, чтобы это был не "Мариуполь", а команда с действительно интересными тренером и полузащитниками. Впрочем, это уже будет другая история. Что касается текущего сезона, то он для Даниила оказался совершенно пустым. Да, чуть поподавал мячи Тайсону и Марлосу - и на этом все.

Состояние дел: -