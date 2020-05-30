Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко в интервью программе "Залишайся з Футболом" рассказал о целях коллектива на остаток сезона.

"Мы сыграли несколько товарищеских матчей, неплохо выглядели. Сегодня первый официальный матч. Наша задача - попадание в еврокубки.

Этот карантин в какой-то степени нам помог. Если бы не было карантина, чемпионат заканчивался бы в мае. К этому моменту нашему клубу не было бы трёх лет. Соответственно, мы не могли бы участвовать в еврокубках. А в июне нам будет три года. Если все будет нормально, мы сможем побороться за право играть в еврокубках. Думаю, большей мотивации для нашей команды придумать тяжело.

Все понимают важность предстоящего матча с Олимпиком. Не хочу обещать победу, но сделаем все возможное", – заявил Кравченко в эфире.