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Кравченко: Цель Днепра-1 – попадание в еврокубки

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан рассказал о целях на остаток сезона

Кравченко: Цель Днепра-1 – попадание в еврокубки
Новина українською

Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко в интервью программе "Залишайся з Футболом" рассказал о целях коллектива на остаток сезона.

"Мы сыграли несколько товарищеских матчей, неплохо выглядели. Сегодня первый официальный матч. Наша задача - попадание в еврокубки.

Этот карантин в какой-то степени нам помог. Если бы не было карантина, чемпионат заканчивался бы в мае. К этому моменту нашему клубу не было бы трёх лет. Соответственно, мы не могли бы участвовать в еврокубках. А в июне нам будет три года. Если все будет нормально, мы сможем побороться за право играть в еврокубках. Думаю, большей мотивации для нашей команды придумать тяжело.

Все понимают важность предстоящего матча с Олимпиком. Не хочу обещать победу, но сделаем все возможное", – заявил Кравченко в эфире.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Эйфоретик
30.05.2020 в 10:08
И что вам там делать?Позориться с середняками?Наигрывайте имя,состав,молодёжь воспитывайте и может лет через 10 сможете говорить о каких-то кубках.
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