Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря рассматривала вариант подписания хавбека Динамо
Булеца продолжит карьеру в днепровском клубе
Луганская "Заря" была заинтересована в полузащитнике "Динамо" Сергее Булеце, сообщает "ТаТоТаке".
Напомним, он сейчас выступает на правах аренды за СК "Днепр-1". Скорее всего, 21-летний украинец так и не перейдет в луганский клуб.
Была информация, что Булеца может остаться в "Днепре-1" в аренде на следующий сезон.
Добавим, что Булеца становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 625 тысяч евро.
- Читайте также: С небес на землю: как проводят сезон чемпионы мира U-20