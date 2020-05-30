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Заря рассматривала вариант подписания хавбека Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Булеца продолжит карьеру в днепровском клубе

Заря рассматривала вариант подписания хавбека Динамо
Новина українською

Луганская "Заря" была заинтересована в полузащитнике "Динамо" Сергее Булеце, сообщает "ТаТоТаке".

Напомним, он сейчас выступает на правах аренды за СК "Днепр-1". Скорее всего, 21-летний украинец так и не перейдет в луганский клуб.

Была информация, что Булеца может остаться в "Днепре-1" в аренде на следующий сезон.

Добавим, что Булеца становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 625 тысяч евро.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1 Сергей Булеца
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