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Богданов: Самое неприятное осталось позади. Главное, что нам разрешают играть

Премьер-лига
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Для хавбека особо принципиальный получается рестарт УПЛ - зимой он перешел из Десны в Колос

Богданов: Самое неприятное осталось позади. Главное, что нам разрешают играть
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов высказал свое мнение о матче 24-го тура УПЛ.

- Матч против "Десны" - самый принципиальный на данном этапе. Праздновать, если забью? Посмотрим, нужно еще забить. А лучше всего, чтобы команда выиграла.

Понятно, что сейчас все футболисты в равных условиях. На первый план выйдет даже не физическая подготовка, потому что два месяца были расслаблены.

Считаю, что индивидуальное мастерство будет играть важную роль. Самое неприятное осталось позади. Главное, что нам разрешают играть, - сказал Богданов в эфире канала "Футбол 1".

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В статье: Андрей Богданов Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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