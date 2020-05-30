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Накануне дерби с Шахтером в Динамо сдали тесты на COVID-19
Результаты новых тестов будут получены в воскресенье
В ближайшее воскресенье для киевского "Динамо" возобновятся официальные матчи.
Накануне старта 24-го тура, в котором "Динамо" встретится с "Шахтером", в пятницу игроки, тренерский штаб и персонал первой команды повторно сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
Напомним, первый раз игроки прошли такие же тесты перед возобновлением общекомандных тренировок.
Результаты новых тестов будут получены медицинским персоналом накануне игры – в субботу вечером или в воскресенье утром.
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Источник:Официальный сайт Динамо
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Комментарии (2)
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cavo66
30.05.2020 в 12:27
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Мистер Блин (Хмельницкий)
30.05.2020 в 11:53
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Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 12:27
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