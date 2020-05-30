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Накануне дерби с Шахтером в Динамо сдали тесты на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Результаты новых тестов будут получены в воскресенье

Накануне дерби с Шахтером в Динамо сдали тесты на COVID-19
Новина українською

В ближайшее воскресенье для киевского "Динамо" возобновятся официальные матчи.

Накануне старта 24-го тура, в котором "Динамо" встретится с "Шахтером", в пятницу игроки, тренерский штаб и персонал первой команды повторно сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Напомним, первый раз игроки прошли такие же тесты перед возобновлением общекомандных тренировок.

Результаты новых тестов будут получены медицинским персоналом накануне игры – в субботу вечером или в воскресенье утром.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Комментарии (2)
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cavo66
30.05.2020 в 12:27
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Мистер Блин (Хмельницкий)
30.05.2020 в 11:53
с каких пор матч Шахтера с Динамо начали называть 'дерби'? просто потому, что Шахтер переехал на НСК Олимпийский?
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Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 12:27
Согласен. Лишь бы ляпнуть... Ну какое к черту дерби...
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