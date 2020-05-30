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Матч Карпаты - Мариуполь может не состоятся - Источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Причина - очевидна

Матч Карпаты - Мариуполь может не состоятся - Источник
Новина українською

Встреча между "Маиуполем" и "Карпатами" в 24-м туре УПЛ под большим вопросом, сообщает журналист Олег Барков.

"Мариуполь" в пути во Львов узнал, что у соперника обнаружены положительные тесты на COVID-19. Детали пока не сообщаются.

Приазовский клуб отправил письмо в УПЛ и ждет решения компетентных органов. Ранее УПЛ сообщало, что в случае выявления коронавируса у футболиста тур не будет остановлен.

Напомним, матч во Львове запланирован на 31 мая, начало - в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов) коронавирус
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
30.05.2020 в 11:35
Конечно играть нельзя, но если кому то надо, то можно
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