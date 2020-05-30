Премьер-лига
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Матч Карпаты - Мариуполь может не состоятся - Источник
Причина - очевидна
Встреча между "Маиуполем" и "Карпатами" в 24-м туре УПЛ под большим вопросом, сообщает журналист Олег Барков.
"Мариуполь" в пути во Львов узнал, что у соперника обнаружены положительные тесты на COVID-19. Детали пока не сообщаются.
Приазовский клуб отправил письмо в УПЛ и ждет решения компетентных органов. Ранее УПЛ сообщало, что в случае выявления коронавируса у футболиста тур не будет остановлен.
Напомним, матч во Львове запланирован на 31 мая, начало - в 14:00.
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Инспектор ( )
30.05.2020 в 11:35
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