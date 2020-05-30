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Официально: матч Карпаты - Мариуполь не состоится
Полноценного рестарта УПЛ не получилось
Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не состоится, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат".
Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания пока отсутствуют.
Сообщается, что вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча "Карпаты" - "Мариуполь". Ранее была информация, что "Мариуполь" по пути во Львов узнал про проблемы у соперника, после решения УПЛ азовчане развернули автобус и отправились назад в Мариуполь.