Официально: матч Карпаты - Мариуполь не состоится

Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не состоится, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат".

Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания пока отсутствуют.

Сообщается, что вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча "Карпаты" - "Мариуполь". Ранее была информация, что "Мариуполь" по пути во Львов узнал про проблемы у соперника, после решения УПЛ азовчане развернули автобус и отправились назад в Мариуполь.