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Официально: матч Карпаты - Мариуполь не состоится

Премьер-лига
(6 голосов)

Полноценного рестарта УПЛ не получилось

Официально: матч Карпаты - Мариуполь не состоится
Новина українською

Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не состоится, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат".

Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания пока отсутствуют.

Сообщается, что вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча "Карпаты" - "Мариуполь". Ранее была информация, что "Мариуполь" по пути во Львов узнал про проблемы у соперника, после решения УПЛ азовчане развернули автобус и отправились назад в Мариуполь.

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В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (14)
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satellite (Харьков)
30.05.2020 в 13:23
Цирк и ни хрена более..............
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+1
-1
аалекс ( Крым)
30.05.2020 в 13:22
Если это правда, во что верится с трудом, то решение правильное.
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0
0
Вано (Lviv)
30.05.2020 в 13:15
Мені здається в більшої половини дописувачів, як мабуть і країни не до кінця існує поняття що таке коронавірус. Ви телепні не розумієте що як в одного гравця знайшли короноавірус а він при тому тренувався з командою більше тижня то міг заразити за ті 3 дні (поки прийшли результати) інших гравців, а є безсимптомні захворювання що людина навіть незнає, і відповідно якщо хоч один гравець безсимптомний заграє в матчі чи з персоналу то може заразити інших з своєї команди чи команди суперника/персоналу і відповідно воно може по різних командах розлазитись. Навіть якщо пандемія десь пішла на спад не треба думати що його вже немає. У Львові якраз зараз пік йде (надіюсь що саме зараз пік), щоб ви розуміли.
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0
-2
Lion Killer (Львів)
30.05.2020 в 13:08
Ахаха, новий президент - нові рішення! Браво Смалійчук! Цирк продовжується, шановні :)
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+3
-1
Sandra777 (Львів)
30.05.2020 в 13:07
В нас вже давно пів країни хворі тільки не на корону а на щось інше
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+1
0
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Эйфоретик
30.05.2020 в 12:50
Как всегда.Карпатам срочно в 1-ю лигу,так очиститься и вернуться через 1-год.Просто позор.Они ломают календарь и "Ильичевцу".Штраф большой нужно "Карпатам" и вообще нужно что-то решать.Это бред.
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+3
-2
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Виктор 2209 (Мехико)
30.05.2020 в 12:48
Смалийчук и Дыминский спасают клуб),им дорога в первую лигу к Минаю,Волыни и Руху,пусть играют в чемпионате "Великая западная четверка"
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
30.05.2020 в 12:39
Бредятина. Это проблемы Карпат. И только. Либо пусть аматоров выпускают вместо заболевших. Либо технарь. И болейте дальше нездоровье. С какого буя перенос??????
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+2
-2
Sandra777 (Львів)
30.05.2020 в 13:06
Ти що дурак повний ?Карпати вчинили дуже правильно ,по великому рахунку Чемпіонат би не відновився якби не Дк яким треба 2 місце і кротам яким треба практика перед німцями
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+2
-1
С.Карпович. (Ланівці)
30.05.2020 в 12:36
починаються мутки.
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+3
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.05.2020 в 12:27
Везде на убыль, а здесь....
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+1
0
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Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 12:21
Деб*лы бл*ть... Когда в цивилизованной Европе по протоколу просто игрок идёт на карантин, а команда играет матч, то в нас уже через жо.. Давайте эах*ячим всю команду на карантин, а на расписание положим огромный бол. Само как нибудь рассосётся...
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-1
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Байкал (Lviv)
30.05.2020 в 12:08
Ця ситуація читалася. Тиждень назад було все добре, а зараз вилізло. Може я помиляюся,але враження ,що почалося спасіння Карпат в УПЛ по системі Смалійчука.
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-1
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xo66it (Оболонский Рейх)
30.05.2020 в 12:53
а там был товарняк с Волынью и быстренько у них найдут, прощай надежды на футбол в пердиве, будут делить места так
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