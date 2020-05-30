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COVID-19 в Карпатах выявлен у защитника львовян, еще два игрока под подозрением - ТаТоТаке

Премьер-лига
(4 голосов)

Львовяне успели провести одну товарищескую игру

COVID-19 в Карпатах выявлен у защитника львовян, еще два игрока под подозрением - ТаТоТаке
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Коронавирусом заболели три игрока "Карпат", сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, вирус в команду принес один из защитников, он госпитализирован. Еще два футболиста находятся в изоляции. Другие игроки пройдут новое тестирование.

Первые тесты на коронавирус во львовском клубе сдали три дня назад, а 30 мая получили их результаты. Все это время команда интенсивно тренировалась.

Напомним, 23 мая "Карпаты" провели товарищеский матч с "Волынью". Несмотря на ситуацию, тур будет продолжен, а команды не уйдут на карантин согласно медицинскому протоколу. В изоляции находятся игроки, у которых подтвержденые результаты.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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