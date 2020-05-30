COVID-19 в Карпатах выявлен у защитника львовян, еще два игрока под подозрением - ТаТоТаке

Коронавирусом заболели три игрока "Карпат", сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, вирус в команду принес один из защитников, он госпитализирован. Еще два футболиста находятся в изоляции. Другие игроки пройдут новое тестирование.

Первые тесты на коронавирус во львовском клубе сдали три дня назад, а 30 мая получили их результаты. Все это время команда интенсивно тренировалась.

Напомним, 23 мая "Карпаты" провели товарищеский матч с "Волынью". Несмотря на ситуацию, тур будет продолжен, а команды не уйдут на карантин согласно медицинскому протоколу. В изоляции находятся игроки, у которых подтвержденые результаты.