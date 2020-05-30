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Днепр-1 - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок нижней шестёрки УПЛ

Днепр-1 - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" и "Олимпик" будут первыми командами нижней шестёрки УПЛ, которые проведут официальный поединок после карантина. Встреча состоится на "Днепр-Арене" и пройдёт без зрителей.

Напомним, что на данный момент днепряне занимают седьмую строчку с 28 очками. Дончане пока предпоследние и с 19 баллами в активе. От "Карпат", которые замыкают таблицу, "олимпийцы" на расстоянии пяти очков.

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Если у вас нет возможности смотреть видеотрансляцию встречи, вы можете отслеживать ход поединка в нашем текстовом онлайне здесь.

Смотрите онлайн видео матча "Днепр-1" - "Олимпик" прямо в этой новости ниже в плеере FootballHub.

Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 24-й тур
30 мая, Днепр, стадион "Днепр-Арена". Начало в 17:00
"Днепр-1" - "Олимпик"

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1
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