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В ФК Мариуполь все тесты на коронавирус отрицательные
Все здоровы
Все игроки, тренеры и персонал ФК "Мариуполя" прошли тестирование на коронавирус.
Сообщается, что мариупольцы прибыли в Киев. В столице тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Мариуполь" сдали ПЦР тесты, которые позволяют определить наличие или отсутствие коронавируса.
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Утром 30 мая были получены результаты. Тесты отрицательные - все здоровы.
Напомним, что у соперника азовчан три игрока не прошли тестирование на КОВИД-19. Матч "Мариуполя" с "Карпатами" не состоится.
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Источник:ФК Мариуполь
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