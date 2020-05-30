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В ФК Мариуполь все тесты на коронавирус отрицательные

Премьер-лига
(1 голосов)

Все здоровы

В ФК Мариуполь все тесты на коронавирус отрицательные
Новина українською

Все игроки, тренеры и персонал ФК "Мариуполя" прошли тестирование на коронавирус.

Сообщается, что мариупольцы прибыли в Киев. В столице тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Мариуполь" сдали ПЦР тесты, которые позволяют определить наличие или отсутствие коронавируса.

Утром 30 мая были получены результаты. Тесты отрицательные - все здоровы.

Напомним, что у соперника азовчан три игрока не прошли тестирование на КОВИД-19. Матч "Мариуполя" с "Карпатами" не состоится.

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В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Мариуполь
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