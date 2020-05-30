В ФК Мариуполь все тесты на коронавирус отрицательные

Все игроки, тренеры и персонал ФК "Мариуполя" прошли тестирование на коронавирус.

Сообщается, что мариупольцы прибыли в Киев. В столице тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Мариуполь" сдали ПЦР тесты, которые позволяют определить наличие или отсутствие коронавируса.

Утром 30 мая были получены результаты. Тесты отрицательные - все здоровы.

Напомним, что у соперника азовчан три игрока не прошли тестирование на КОВИД-19. Матч "Мариуполя" с "Карпатами" не состоится.