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Руководство Карпат - об обнаружении коронавируса в команде: Не нагнетайте ситуацию

Премьер-лига
(2 голосов)

Львовяне все делают в соответствии с протоколом

Руководство Карпат - об обнаружении коронавируса в команде: Не нагнетайте ситуацию
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин обратился к СМИ и болельщикам в связи с обнаружением во львовском клубе инфицированных КОВИД-19.

"Не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочие глупости.

Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ.

Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. 1 июня еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть – паника, вызванная вашими постами", – написал Ящишин в Фейсбук.

Напомним, что 24-й тур УПЛ будет продолжен, а команды не уйдут на карантин - все согласно медицинскому протоколу. В изоляции находятся только игроки, у которых подтвержденные результаты КОВИД-19.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Комментарии (3)
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qaco25
30.05.2020 в 15:48
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Sandra777 (Львів)
30.05.2020 в 15:39
Ростік вам нема за що переживати ви напевно одні які зробили тести які вимагає моз а не так як інші за 2 години отримали резольтат ,в мене знайомі попали з підозрою на корону то 10 день не можуть підтвердити а дихати нема чим
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0
-1
avatar
satellite (Харьков)
30.05.2020 в 14:25
Мутняк какой то!!!
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