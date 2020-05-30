Руководство Карпат - об обнаружении коронавируса в команде: Не нагнетайте ситуацию

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин обратился к СМИ и болельщикам в связи с обнаружением во львовском клубе инфицированных КОВИД-19.

"Не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочие глупости.

Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ.

Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. 1 июня еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть – паника, вызванная вашими постами", – написал Ящишин в Фейсбук.

Напомним, что 24-й тур УПЛ будет продолжен, а команды не уйдут на карантин - все согласно медицинскому протоколу. В изоляции находятся только игроки, у которых подтвержденные результаты КОВИД-19.