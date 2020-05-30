Луиш Каштру: Мы ценимся как коллектив

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал ситуацию с травмированными игроками накануне матча с "Динамо".

- Я всегда смотрю на игроков, которые у меня есть в наличии. Я не говорю о тех, которые не смогут играть. Если не будет Матвиенко, Кривцова, Степаненко, Тайсона либо Марлоса, их заменят другие игроки.

Конечно, в течение сезона есть важные футболисты в команде. Но самое главное привносить все индивидуальные качества в наш коллектив.

Мы ценимся как коллектив. Этот союз, который присутствует в команде, наш семейный дух, я хочу видеть в каждом матче. В том числе и в матче с "Динамо". Не переживаю о том, кого нет, – сказал Каштру.