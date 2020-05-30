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Колос - Десна 0:2. Праздник с элементами новаторства
Много нового и непривычного было в этом матче, но главное - футбол в Украину возвращается
Украинская Премьер-лига. 24-й тур
Киев. "Оболонь-Арена"
Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)
"Колос" Коваливка - "Десна" Чернигов 0:2
Голы: Фаворов 64, Картушов 84
Колос: 1. Яшков, 29. Емец, 80. Ефремов, 5. Петров, 8. Смирный, 13. Гавриш, 14. Милько, 69. Ильин (Кожушко 73), 90. Богданов, 7. Лысенко, 77. Вильхамссон.
Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 8. Домбровский, 11. Калитвинцев (Конопля 80), 20. Тотовицкий, 22. Мостовой, 4. Тамм, 10. Филиппов, 25. Гуцуляк (Картушов 46).
Предупреждения: Милько 63, Петров 73, Емец 78 - Гуцуляк 9, Имереков 18, Фаворов 70