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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Десна 0:2. Праздник с элементами новаторства

Премьер-лига
(1 голосов)

Много нового и непривычного было в этом матче, но главное - футбол в Украину возвращается

Колос - Десна 0:2. Праздник с элементами новаторства
Новина українською

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Киев. "Оболонь-Арена"
Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

"Колос" Коваливка - "Десна" Чернигов 0:2

Голы: Фаворов 64, Картушов 84

Колос: 1. Яшков, 29. Емец, 80. Ефремов, 5. Петров, 8. Смирный, 13. Гавриш, 14. Милько, 69. Ильин (Кожушко 73), 90. Богданов, 7. Лысенко, 77. Вильхамссон.

Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 8. Домбровский, 11. Калитвинцев (Конопля 80), 20. Тотовицкий, 22. Мостовой, 4. Тамм, 10. Филиппов, 25. Гуцуляк (Картушов 46).

Предупреждения: Милько 63, Петров 73, Емец 78 - Гуцуляк 9, Имереков 18, Фаворов 70

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В статье: Руслан Костышин Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Эйфоретик
30.05.2020 в 15:55
Ура!Хороший матч,никакой техники,стратегии,мастерства.Чисто дворовой футбол.Десна понравилась укранское "Лацио",буду за них,чтоб стали вторыми и вышли в плей-офф."Колос" конечно жесть,Лысенко и Богданову на пенсию,полные мешки.Молодых нужно ставить.Хороший матч,где-то 3-й дивизион Англии.
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