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Официальное сообщение Карпат: Мы не будем оспаривать техническое поражение

Премьер-лига
(3 голосов)

Львовский клуб выразил свою позицию насчет матча с "Мариуполем"

Официальное сообщение Карпат: Мы не будем оспаривать техническое поражение
Новина українською

Сегодня было принято решение, что матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится из-за того, что в стане "львов" был найден коронавирус.

Львовский клуб опубликовал на своем официальном сайте позицию по этому вопросу.

"Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, который страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб. Накануне матча против "Мариуполя" мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации.

Однако "Карпаты" не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы. "Карпаты", как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и имеет намерение обзавестись ругательствами и репостами, придумывая самые разные версии относительно якобы нашего желания сорвать чемпионат. Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать "Карпатам" техническое поражение из-за непроведенного матча против "Мариуполя", мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем.

Руководство УПЛ прекрасно знает, сколько работы было выполнено "Карпатами" для того, чтобы получить разрешение на организацию воскресного матча. В последние дни работниками клуба было проведено множество встреч и отправлено немало писем.

Сохранение места в элитном дивизионе – приоритетная задача для "Карпат". Но только в том случае, когда игроки и тренеры получат необходимый результат на футбольном поле. Мы готовы играть, биться и доказывать право сохранить место в УПЛ исключительно в рамках честной игры", – говорится в официальном сообщении "Карпат".

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
fckarpaty.com
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Комментарии (9)
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 17:45
молодцы Карпаты. желаю зацепиться за "вышку"
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.05.2020 в 17:41
Типа гордые .все растрогаются и не будут выгонять
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+2
-1
Конфуцій (Львів)
30.05.2020 в 18:05
Ну, про гордість явно не з Сімферополя 'рассуждать'))
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0
0
avatar
Инспектор ( )
30.05.2020 в 17:39
А зачем оспаривать? Уже купили решение что Карпаты остаются
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 17:45
ну ты ж свечку держал когда покупали, ясное дело
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+1
-1
el.eng (Кривой Рог)
30.05.2020 в 17:59
и все ты знаешь! и везде был!! темно как у негра в ж...!! а вы и там были??? приходилось!!
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0
0
Sandra777 (Львів)
30.05.2020 в 17:10
Молоці я гордий за команду
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+2
-3
ascent (Луксор)
30.05.2020 в 17:13
Я тоже!
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+1
-1
ascent (Луксор)
30.05.2020 в 17:44
Жаль мало сейчас таких героев, их бы всех в Киев на награждение (лично президентом)...
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0
0


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