Днепр-1 - Олимпик 3:1. В одни ворота

Футбол вернулся на "Днепр-Арену"! Да, без зрителей и с целым рядом ограничений. Но вспоминать об этом мы не будем, а просто порадуемся факту, что снова можем наблюдать за матчами родного чемпионата. Пусть и с экранов телевизора.

Немного удивил стартовым составом Михайленко, не выпустив с первых минут Владислава Супрягу. Молодой украинец хорошо проявил себя до приостановки УПЛ и даже рассматривался Андреем Шевченко как потенциальный кандидат в сборную. Позже стало известно, что у нападающего повреждение, из-за которого за игрой он, с маской на лице, наблюдал лишь с трибун.

Игроки соскучились по футболу. Это действительно было заметно в стартовые 15 минут, когда обе команды очень активно действовали в прессинге, стараясь больше времени владеть мячом. Но если желания на поле было достаточно, то с конструктивом в атаке были проблемы у двух коллективов. В первом тайме опасных моментов как таковых было всего два. Но если гости свой реализовать не смогли (аплодисменты Юрчуку), то Булеца вратаря соперника не простил.

Результативная атака "Днепра-1" получилась очень эффектной. Сначала Ди Франко получил мяч в центре и запустил по флангу быстрого Тейлора. Бразилец, который к слову был на поле одним из лучших, промчался по всей бровке, попутно обыграв одного защитника и сделал прострел вдоль штрафной. Вакулко по мячу промахнулся, а вот Булеца пробил наверняка - 1:0.

События первого тайма совсем не предвещали разгрома в данном поединка. Да, хозяева действовали немного активнее и конец первой половины проходил полностью под их диктовку. Однако статистика была примерно одинаковой, а по опасным моментам была ничья. Как бы там ни было, после перерыва "Олимпик" выглядел очень беззубо, чем и воспользовались подопечные Михайленка. Сначала хорошо после подачи углового сыграл Адамюк, отправив круглого точно в девятку (голевая на счету Булецы). А после гости возле своей штрафной подарили мяч Назаренко, который вовремя отпасовал на Тейлора. Время смерти интриги - 77-я минута.

Судья немного поднял настроение донецкому коллективу, поставив пенальти уже в компенсированное время. Но точный удар Политыло на общем итоге никак не отобразился - 3:1 в пользу днепрян.

Главнйы итог игры - "Днепр-1" в хорошей форме, несмотря на двухмесячный простой. Безусловно, они не смотрелись хорошо на протяжении всей встречи, но периодами их выступление заслуживало позитивной оценки. "Олимпику" пауза на пользу не пошла и команда продолжает свое падение в таблице. Ниже них только "Карпаты" и растояние между коллективами всего лишь 5 пунктов.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

СК Днепр-1 - Олимпик 3:1

Голы: Сергей Булеца 31, Владимир Адамюк 62, Лукас Тейлор 76 - Сергей Политыло 90+3 п

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Владимир Полевой, Алексей Хобленко (Дмитрий Коркишко 71), Сергей Булеца (Игорь Когут 63), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко (Александр Назаренко 63), Лукас Тейлор (Алексей Чичиков 81), Юрий Вакулко (Александр Снижко 81), Максим Лопырёнок

Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Евгений Пасич 81), Павел Ксёнз (Денис Баланюк 67), Иван Зотько (Дмитрий Литвин 73), Максим Тейшейра (Виталий Балашов 73), Андрей Кравчук (Тарас Завийский 67), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Юрий Вакулко 41 - Андрей Кравчук 34, Захедитабар Шахаб 54, Иван Зотько 59