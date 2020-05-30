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Олег Смайличук: Хочу напомнить авторам теорий заговоров: "Мы - Карпаты. Вы – гов**!"

Премьер-лига
(3 голосов)

Совладелец "львов" выразил свою позицию насчет ситуацию вокруг матча с "Мариуполем"

Олег Смайличук: Хочу напомнить авторам теорий заговоров: "Мы - Карпаты. Вы – гов**!"
Новина українською

Совладелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча с "Мариуполем".

"Мы согласны на техническое поражение.

Мы призываем не останавливать чемпионат.

Мы создавали нашу историю только на футбольных полях.

Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: Мы – "Карпаты". Вы – гов**!

Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба", – написал Смалийчук в своем профиле на Facebook.

Напомним, матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не состоится.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (14)
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Байкал (Lviv)
30.05.2020 в 18:10
Не прикривайся клубом. Ти є призначений Димом власник на папері і не більше . Якщо хочеш керувати ,то їдь в свій рідний Галич, там теж є футбольний аматорський клуб Карпати і керуй там . Ти є Ніхто!!! Не дури вболівальників Карпат і всіх українських вболівальників. Це твоя афера. Тому що ти не маєш ні коштів на утримування клубу і не маєш морального права називатися власником. Брехло
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0
0
Геродот (Винница)
30.05.2020 в 18:08
Жаль, что клуб с такой славной футбольной историей оказался в руках сначала у Дыминского, прячущегося от правосудия за бугром за гибель на дороге человека, а теперь и такой мутной личности да еще и хамла как Смалийчук.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 17:46
мог бы сказать это без хамства, а так все верно
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0
-1
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Yurko-Zahid (Лаббок )
30.05.2020 в 17:50
По всьому, не той випадок. Без хамства не міг би.
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+2
0
миг-25 (киев)
30.05.2020 в 17:44
Карпаты-отчасти вы сами виноваты что легли под рыжего Ахмета из Бразилии обещавшего вам КРЫШУ Вас ничему не научил опыт Арсенала которого наперсточник использовал и слил Вы отработанный материал Ему сейчас надо удержать на плаву шестерок-Будку- Ворсклу -Олимпик И как сказал донецкий Ленин Ахметов -Донецкий ишак не выдержит двоих
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0
-3
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таврия19752009 (симферополь)
30.05.2020 в 17:44
Походу Карпаты теперь будут не в футбол играть а в скандалы
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.05.2020 в 17:39
Президенту дискву ,Карпатам -3 очка
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 17:46
а тебе - стакан воды в Крым)
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+1
-3
Глюк Львів (Лемберг)
30.05.2020 в 17:37
Запалив дупи)
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 17:31
"Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба", – написал Смалийчук в своем профиле на Facebook. (с) "Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: Мы – "Карпаты". Вы – гов**!" (с) о каком имидже речь, имиджмейкер?
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+1
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
30.05.2020 в 17:40
іміджу найскандальнішого клубу Вищої ліги.
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+1
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
30.05.2020 в 17:27
Этому чуваку не в футбол,а в верховную раду нужно))
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 17:31
а-пель-си-ны! и только!
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+1
-1
Sandra777 (Львів)
30.05.2020 в 17:20
Красава
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-3


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