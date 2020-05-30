Олег Смайличук: Хочу напомнить авторам теорий заговоров: "Мы - Карпаты. Вы – гов**!"

Карпаты-отчасти вы сами виноваты что легли под рыжего Ахмета из Бразилии обещавшего вам КРЫШУ Вас ничему не научил опыт Арсенала которого наперсточник использовал и слил Вы отработанный материал Ему сейчас надо удержать на плаву шестерок-Будку- Ворсклу -Олимпик И как сказал донецкий Ленин Ахметов -Донецкий ишак не выдержит двоих