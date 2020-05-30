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Олег Смайличук: Хочу напомнить авторам теорий заговоров: "Мы - Карпаты. Вы – гов**!"
Совладелец "львов" выразил свою позицию насчет ситуацию вокруг матча с "Мариуполем"
Совладелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча с "Мариуполем".
"Мы согласны на техническое поражение.
Мы призываем не останавливать чемпионат.
Мы создавали нашу историю только на футбольных полях.
Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: Мы – "Карпаты". Вы – гов**!
Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба", – написал Смалийчук в своем профиле на Facebook.
Напомним, матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не состоится.