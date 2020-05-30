Карантин футболу не помеха. Как в Днепре живой футбол просматривают

Карантин ослабили, футбол возобновили, однако болельщиков на трибуны не пускают. Ради безопасности, людям предлагают наблюдать за любимой игрой по телевидению. Однако не всех устраивает такая ситуация. Например, в Днепре решили наблюдать за игрой вживую, заняв места на крыше соседней со стадионом стройки.

Отметим, что после первого тайма "Днепр-1" побеждает "Олимпик" со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Булеца. За ходом поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.