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Карантин футболу не помеха. Как в Днепре живой футбол просматривают
Не с трибун, а с крыши соседней стройки
Карантин ослабили, футбол возобновили, однако болельщиков на трибуны не пускают. Ради безопасности, людям предлагают наблюдать за любимой игрой по телевидению. Однако не всех устраивает такая ситуация. Например, в Днепре решили наблюдать за игрой вживую, заняв места на крыше соседней со стадионом стройки.
Отметим, что после первого тайма "Днепр-1" побеждает "Олимпик" со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Булеца. За ходом поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
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