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Карантин футболу не помеха. Как в Днепре живой футбол просматривают

Премьер-лига
(3 голосов)

Не с трибун, а с крыши соседней стройки

Карантин футболу не помеха. Как в Днепре живой футбол просматривают
UA-Футбол
Новина українською

Карантин ослабили, футбол возобновили, однако болельщиков на трибуны не пускают. Ради безопасности, людям предлагают наблюдать за любимой игрой по телевидению. Однако не всех устраивает такая ситуация. Например, в Днепре решили наблюдать за игрой вживую, заняв места на крыше соседней со стадионом стройки.

Карантин футболу не помеха. Как в Днепре живой футбол просматривают - изображение 1

Карантин футболу не помеха. Как в Днепре живой футбол просматривают - изображение 2

Отметим, что после первого тайма "Днепр-1" побеждает "Олимпик" со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Булеца. За ходом поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сергей Булеца Днепр-1
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Источник:
UA-Футбол

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