Руслан Костышин: Мы очень хорошо выглядели физически. Играли на победу

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после поражения от "Десны" в рамках 24-го тура УПЛ.

"Хорошая игра в нашем исполнении по качеству. Да, были ошибки, которые привели к голам. Доволен качеством игры, но недоволен результатом. Играли на победу.

Мы готовились к первому матчу, не было надобности что-то менять, отталкиваясь от изменений в датах возобновления чемпионата. Мы не подходили к этому матчу так, как обычно готовимся ко встречам УПЛ. Мы были не в тех кондициях, в каких должны быть на матчах чемпионата. Но впереди важные матчи.

Мы очень хорошо выглядели физически, даже удивлен где-то этим. Не Гавриш выбирает, кто будет бить пенальти, я назначаю. Не забил – ничего страшного. Его нужно только поддержать.

Не хочу говорить о следующем сезоне. Еще в этом 8 матчей, стыковые встречи за плей-офф. Нам важна каждая встреча, потому что потом команду можно не собрать психологически", – рассказал Руслан Костышин.