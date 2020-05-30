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Костышин-младший впервые вышел на поле после разрыва крестообразной связки

Премьер-лига
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Денис вышел в концовке матча с "Десной"

Костышин-младший впервые вышел на поле после разрыва крестообразной связки
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В матче 24-го тура чемпионата Украины "Колос" дома проиграл "Десне" 0:2.

Полузащитник хозяев Денис Костышин вышел в этой встрече на замену. 22-летний хавбек появился на поле на 82-й минуте.

Этот матч стал первым для игрока после тяжелой травмы. Тогда, 3-го ноября, в матче 13-го тура УПЛ против "Олимпика" Костышин младший разорвал переднюю крестообразную связку колена.

В текущем сезоне Денис принял участие в 13 матчах, в которых забил 3 гола.

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В статье: Денис Костышин Колос (Ковалевка)
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