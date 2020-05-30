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Колос - Десна 0:2. Видеообзор первого матча после рестарта УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Черниговская команда одержала уверенную выездную победу

Колос - Десна 0:2. Видеообзор первого матча после рестарта УПЛ
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Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура УПЛ между "Колосом" и "Десной".

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Киев. "Оболонь-Арена"
Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

"Колос" Коваливка - "Десна" Чернигов 0:2

Голы: Фаворов 64, Картушов 84

Нереализованный пенальти - Гавриш 69

Колос: 1. Яшков, 29. Емец, 80. Ефремов, 5. Петров, 8. Смирный (Морозко 83), 13. Гавриш, 14. Милько (Сорокин 86), 69. Ильин (Кожушко 73), 90. Богданов, 7. Лысенко (Костышин 83), 77. Вильхамссон (Бондаренко 83).

Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 8. Домбровский (Гитченко 90+3), 11. Калитвинцев (Конопля 80), 20. Тотовицкий (Будковский 85), 22. Мостовой, 4. Тамм, 10. Филиппов (Ермаков 90+3), 25. Гуцуляк (Картушов 46).

Предупреждения: Милько 63, Петров 73, Емец 78 - Гуцуляк 9, Имереков 18, Будковский 69, Фаворов 70

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В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Колос (Ковалевка)
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