Александр Бабич: За двое суток проедем 1700 километров. Впустую…

Не позавидуешь ныне мариупольской команде: преодолев солидное расстояние на пути во Львов для первого после 75-дневной паузы в чемпионате матча с "Карпатами", она вынуждена была повернуть обратно. О приключениях азовцев, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались неудачными, корреспондент UA-Футбол попросил рассказать главного тренера "Мариуполя" Александра Бабича.

- Мы ехали на игру через Киев, где вчера переночевали, сдав перед ужином тесты на коронавирус, - говорит рулевой мариупольской команды. - Сегодня утром выехали из столицы и где-то километров за двадцать до Житомира поступил звонок от руководства нашего клуба. Мне сказали, что скорее всего, матч во Львове не состоится, поэтому нужно остановиться и ждать дальнейших решений. После того, как поступил второй звонок, нам стало известно, что необходимо разворачиваться и ехать в Мариуполь, так как на 99 процентов игры с "Карпатами" не будет. А вот по какой именно причине она не состоится - то ли в связи с проблемами со здоровьем футболистов, то ли еще с чем-то, мы не знали. Уже потом появилась информация, что есть заболевшие в львовской команде. Подтвердился коронавирус.

- Где находитесь сейчас?

- Наш автобус развернулся и теперь едем в обратном направлении. В данный момент находимся недалеко от Полтавы, и будем двигаться дальше. 800 километров мы проехали до Киева, а теперь, повернув немного в сторону, предстоит преодолеть еще 900 по дороге назад. Планируем прибыть в Мариуполь где-то в два часа ночи. Получается, что за двое суток проедем в общей сложности 1600-1700 километров. Впустую, без игровой практики. Это, конечно, огорчает.

- Кто же будет компенсировать ваши затраты?

- Не знаю. Эти вопросы, я уверен, должны решать между собой руководители. А вопросов достаточно - в частности, на какую дату переносить эту игру и где она будет проходить - во Львове или на нейтральном поле в Киеве. Пока ничего не известно. Будем ждать информации в понедельник от Премьер-лиги. Тут важно понимать, почему мы так поздно узнали об отмене матча. На примере нашей команды могу сказать, что вчера вечером сдав тесты в столице, уже сегодня утром мы получили результаты. К счастью, они отрицательные.

- Наверное не ошибусь, предположив, что ситуация с отменой матча подействовала на ваших подопечных угнетающе?

- Ну, конечно. Все ребята расстроились, ведь в последние недели мы тщательно готовились к играм и были в шаге от рестарта чемпионата, а тут, проехав такое огромное расстояние, приходится возвращаться ни с чем. Хорошо еще, что мы не успели доехать до Львова, иначе пришлось бы футболистам от такой дальней поездки восстанавливаться с неделю. Непонятно, что будет дальше. Мы понимаем, что ситуация в "Карпатах" может повлиять на дальнейшее положение дел в Премьер-лиге. По крайней мере, в нижней шестерке.

- Хочется надеяться, что до каких-то серьезных последствий дело не дойдет.

- Мы тоже на это очень надеемся. Убежден, что нынешний сезон, несмотря на трудности, нужно все же завершить по спортивному принципу. Иначе может быть неразбериха и будет много недовольных. Хотя недовольные, я полагаю, будут в любом случае.

- Как бы там ни было, а здоровье всех членов команды стоит на первом месте.

- Сто процентов! Здоровье всех людей в данной ситуации превыше всего. И пользуясь случаем, я желаю всем членам львовской команды скорейшего выздоровления. Хорошо, что эта неприятная ситуация случилась сегодня, а не после того, как мы сыграли бы с львовянами. Не дай Бог, если бы кто-то из футболистов или людей из числа обслуживающего персонала, заболел. Тот факт, что у игроков "Карпат" успели выявить болезнь и нас об этом предупредить, расцениваю как оптимальный для нашей команды в данной ситуации.

- Известно ли вам что-либо о заболевших?

- Конкретно по фамилиям не знаю. Известно лишь, что это два футболиста и один сотрудник из персонала "Карпат". Еще человека четыре под вопросом. Им предстоит проверить состояние здоровья при помощи повторных обследований.

- Тесты на коронавирус, которые "Мариуполь" сдал в столице, были уже не первыми. Сколько раз до этого они проводились в вашей команде?

- Этот тест был вторым. К счастью, оба были отрицательными.

- Вы уже в курсе, что решивший завершить выступления в большом футболе теперь уже экс-голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов дебютирует в новой роли - эксперта канала "Футбол"?

- Да-да, конечно! Парень он интеллектуальный и отнюдь не "вратарь" - в хорошем смысле этого слова (улыбается). Он умеет интересно рассказать, и с ним можно пообщаться на любые темы.

- По опыту общения с Худжамовым могу подвтердить: IQ у него действительно высокий.

- Согласен.