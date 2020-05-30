  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В матче Колос - Десна было проведено 10 замен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче Колос - Десна было проведено 10 замен

Премьер-лига
(1 голосов)

Костышин и Рябоконь сполна воспользовались новыми возможностями

В матче Колос - Десна было проведено 10 замен
Новина українською

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Колос" дома проиграл "Десне" 0:2.

В этой встрече наставники команд сделали сразу по 5 замен.

Руслан Костышин провел такие перестановки:

  • Олег Ильин - Олег Кожушко
  • Евгений Смирный - Евгений Морозко
  • Владимир Лысенко - Александр Бондаренко
  • Арни Вильхамссон - Денис Костышин (впервые после травмы "крестов")
  • Вадим Милько - Станислав Сорокин

В свою очередь главный тренер гостей - Алексадр Рябоконь сделал такие замены по ходу игры:

  • Егор Картушов - Алексей Гуцуляк
  • Ефим Конопля - Владислав Калитвинцев
  • Филипп Будковский - Андрей Тотовицкий
  • Андрей Гитченко - Александр Филиппов
  • Виталий Ермаков – Андрей Домбровский
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...