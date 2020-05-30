Премьер-лига
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В матче Колос - Десна было проведено 10 замен
Костышин и Рябоконь сполна воспользовались новыми возможностями
В матче 24-го тура чемпионата Украины "Колос" дома проиграл "Десне" 0:2.
В этой встрече наставники команд сделали сразу по 5 замен.
Руслан Костышин провел такие перестановки:
- Олег Ильин - Олег Кожушко
- Евгений Смирный - Евгений Морозко
- Владимир Лысенко - Александр Бондаренко
- Арни Вильхамссон - Денис Костышин (впервые после травмы "крестов")
- Вадим Милько - Станислав Сорокин
В свою очередь главный тренер гостей - Алексадр Рябоконь сделал такие замены по ходу игры:
- Егор Картушов - Алексей Гуцуляк
- Ефим Конопля - Владислав Калитвинцев
- Филипп Будковский - Андрей Тотовицкий
- Андрей Гитченко - Александр Филиппов
- Виталий Ермаков – Андрей Домбровский
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