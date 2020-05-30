Фигу: Раньше было трудно выиграть Золотой мяч, претендовали не только Месси и Роналду

Экс-вингер мадридского "Реала" Луиш Фигу считает, что раньше было труднее выиграть "Золотой мяч".

"Когда я взял ЗМ, я помню, что Зизу занял второе место. Он заслужил приз тогда.

Так что было много претендентов – не только Месси и Криштиану – на получение этой великолепной награды.

Было очень трудно выиграть ее", – рассказал португалец для As.