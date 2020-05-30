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Фигу: Раньше было трудно выиграть Золотой мяч, претендовали не только Месси и Роналду
Португалец вспомнил момент, когда выиграл ЗМ
Экс-вингер мадридского "Реала" Луиш Фигу считает, что раньше было труднее выиграть "Золотой мяч".
"Когда я взял ЗМ, я помню, что Зизу занял второе место. Он заслужил приз тогда.
Так что было много претендентов – не только Месси и Криштиану – на получение этой великолепной награды.
Было очень трудно выиграть ее", – рассказал португалец для As.
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Источник:As
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30.05.2020 в 19:35
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