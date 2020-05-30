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Командный дух. Александрийцы поддержали травмированного капитана, празднуя гол в ворота Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Запорожану будет приятно

Командный дух. Александрийцы поддержали травмированного капитана, празднуя гол в ворота Зари
Новина українською

Перед возобновления чемпионата "Александрия" понесла ощутимую потерю - многолетнему капитану команды Андрею Запорожану пришлось делать операцию на "ахилле". Главный тренер Владимир Шаран даже заявил, что Андрей может завершить карьеру и клуб готов предоставить ему работу в штабе.

Очевидно, что партнеры не могли не поддержать своего коллегу. В субботу "Александрия" принимала "Зарю". До компенсированного времени на табло держались нули. А потом хозяева заработали право на пенальти. Дмитрий Гречишкин 11-метровый реализовал, а затем вместе с другими игроками посвятил фактически победный гол Запорожану. Ребята на пальцах показали 15-й номер, под которым играет Андрей, и указали на капитанскую повязку.

Командный дух. Александрийцы поддержали травмированного капитана, празднуя гол в ворота Зари - изображение 1
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В статье: Андрей Запорожан Дмитрий Гречишкин ФК Александрия
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Комментарии (0)
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cavo68
30.05.2020 в 19:35
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