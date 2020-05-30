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Пенальти после просмотра ВАР. Видео нарушения и гола в матче Александрия - Заря
Абу-Ханна нарушил, Гречишкин реализовал пенальти
В матче 24-го тура УПЛ "Александрия" минимально обыграла "Зарю" 1:0, благодаря голу в компенсированное время.
На 90-й минуте встречи Йоэль Абу-Ханна сбил Евгения Банаду в штрафной площадке гостей. Главный арбитр матча Евгений Арановский обратился за помощью к ВАР. После просмотра повтора эпизода судья указал на точку.
Дмитрий Гречишкин уверенно реализовал 11-метровый и принес победу "Александрии".
Вашему вниманию видео эпизода
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Комментарии (11)
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adidas77 (Cумы)
30.05.2020 в 20:14
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Димон1983
30.05.2020 в 20:11
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Виктор 2209 (Мехико)
30.05.2020 в 20:10
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Гаринча (Киев)
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simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 20:10
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 20:08
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Димон1983
30.05.2020 в 20:06
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Димон1983
30.05.2020 в 20:03
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 20:07
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adidas77 (Cумы)
30.05.2020 в 20:12
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