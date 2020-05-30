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Пенальти после просмотра ВАР. Видео нарушения и гола в матче Александрия - Заря

Премьер-лига
(1 голосов)

Абу-Ханна нарушил, Гречишкин реализовал пенальти

Пенальти после просмотра ВАР. Видео нарушения и гола в матче Александрия - Заря
Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ "Александрия" минимально обыграла "Зарю" 1:0, благодаря голу в компенсированное время.

На 90-й минуте встречи Йоэль Абу-Ханна сбил Евгения Банаду в штрафной площадке гостей. Главный арбитр матча Евгений Арановский обратился за помощью к ВАР. После просмотра повтора эпизода судья указал на точку.

Дмитрий Гречишкин уверенно реализовал 11-метровый и принес победу "Александрии".

Вашему вниманию видео эпизода

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (11)
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adidas77 (Cумы)
30.05.2020 в 20:14
ВАР в руках обезьян, это только во вред!Позор всем судьям,особенно помощникам. Они обязаны были дать главному судье просмотр совершенно другого момента!
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Димон1983
30.05.2020 в 20:11
Не смотрел что выбевает не ту букву
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Виктор 2209 (Мехико)
30.05.2020 в 20:10
В трансляции показали намек на офсайд....что он там смотрел?
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0
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Гаринча (Киев)
30.05.2020 в 20:09
Социальная дистанция (1,5м) нарушена!)) Пенальти 100%))
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-1
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simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 20:10
И Штраф 17000 ))!!!
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 20:10
100500!
+1
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simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 20:08
Это повторы с трансляции. Интересно посмотреть камеры VAR. А так фонарь... контакт же не с ногами был, а Банан упал как подкошенный короновирусом )))
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Димон1983
30.05.2020 в 20:06
Завтра Динамо поставят такое чюдо посмотрим кто что скажет
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Димон1983
30.05.2020 в 20:03
Ну и где пинальти и почему не показали что судья смотрел офсайт а не толчек №отя и офсайт был
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 20:07
чей официальный сайт?
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0
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adidas77 (Cумы)
30.05.2020 в 20:12
Во время трансляции все прекрасно показали. То что судья просматривал совершенно другой момент. Не тот, который заслуживал просмотра. Это конечно позор! Вар в руках обезьяны, это только во вред!
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