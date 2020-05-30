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Александрия - Заря 1:0. Все решил один эпизод. Видеообзор матча
Минимальная победа подопечных Шарана
Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура между "Александрией" и "Зарей".
Александрия. Стадион "Ника"
ФК Александрия - Заря 1:0
Гол: Гречишкин 90+4 (пен.)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Максим Задерака 61), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Дмитрий Шастал 79), Артём Ситало (Денис Безбородько 79), Павел Пашаев, Василий Грицук (Евгений Банада 56), Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 73), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунёв 74), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Джоель Абу Ханна 89), Владислав Кабаев (Александр Тымчик 60), Владлен Юрченко (Дмитрий Иванисеня 88), Евгений Чеберко
Предупреждения: Павел Пашаев 45+3 - Богдан Леднев 70, Максим Лунёв 78, Богдан Михайличенко 81, Богдан Михайличенко 84, Виталий Вернидуб 89
Удаление: Богдан Михайличенко 84 (вторая жёлтая)