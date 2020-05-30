  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Заря 1:0. Все решил один эпизод. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Заря 1:0. Все решил один эпизод. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа подопечных Шарана

Александрия - Заря 1:0. Все решил один эпизод. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура между "Александрией" и "Зарей".

Александрия. Стадион "Ника"
ФК Александрия - Заря 1:0
Гол: Гречишкин 90+4 (пен.)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Максим Задерака 61), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Дмитрий Шастал 79), Артём Ситало (Денис Безбородько 79), Павел Пашаев, Василий Грицук (Евгений Банада 56), Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 73), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунёв 74), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Джоель Абу Ханна 89), Владислав Кабаев (Александр Тымчик 60), Владлен Юрченко (Дмитрий Иванисеня 88), Евгений Чеберко
Предупреждения: Павел Пашаев 45+3 - Богдан Леднев 70, Максим Лунёв 78, Богдан Михайличенко 81, Богдан Михайличенко 84, Виталий Вернидуб 89
Удаление: Богдан Михайличенко 84 (вторая жёлтая)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...