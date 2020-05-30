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СК Днепр-1 - Олимпик 3:1. Видеообзор матча
Днепряне одержали уверенную победу
Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура "Днепр-1" - "Олимпик".
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
СК Днепр-1 - Олимпик 3:1
Голы: Сергей Булеца 31, Владимир Адамюк 62, Лукас Тейлор 76 - Сергей Политыло 90+3 п
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Владимир Полевой, Алексей Хобленко (Дмитрий Коркишко 71), Сергей Булеца (Игорь Когут 63), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко (Александр Назаренко 63), Лукас Тейлор (Алексей Чичиков 81), Юрий Вакулко (Александр Снижко 81), Максим Лопырёнок
Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Евгений Пасич 81), Павел Ксёнз (Денис Баланюк 67), Иван Зотько (Дмитрий Литвин 73), Максим Тейшейра (Виталий Балашов 73), Андрей Кравчук (Тарас Завийский 67), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
Предупреждения: Юрий Вакулко 41 - Андрей Кравчук 34, Захедитабар Шахаб 54, Иван Зотько 59