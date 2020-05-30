Андрей Павелко: Ситуация в Карпатах, демонстрирует, насколько наш футбол уязвим к пандемии

Президент УАФ Андрей Павелко поделился впечатлениями от возобновления УПЛ и прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча "Карпаты" - "Мариуполь".

"Большой футбол вернулся в Украину. Впервые за два с половиной месяца. Сегодня побывали на первом матче УПЛ после возобновления соревнований – "Колос" – Десна ". Возможность проводить этот и другие матчи – первая важная победа украинского футбола над COVID-19.

То, что болельщики очень соскучились по футбольному действу, свидетельствовало и немалое количество людей, которые наблюдали за игрой на "Оболонь-Арене" с балконов близлежащих домов.

К сожалению, ситуация, которая возникла в "Карпатах", демонстрирует, насколько наш футбол все еще уязвим к пандемии и насколько важно соблюдать простые медицинские правила. И COVID-19 обязательно будет побежден, и украинские стадионы откроют свои трибуны для всех болельщиков", – написал Андрей Павелко в своем профиле на Facebook.