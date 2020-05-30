Владимир Шаран о матче с Зарей: Игра была до первого забитого мяча

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после победы над "Зарей" в матче 24-го тура УПЛ.

"Очень важная победа для нас. Долго ждали этот матч. Думаю, встреча была интересная и понравилась болельщикам. Было много моментов как у ворот соперника, так и у наших ворот. Это всегда нравится болельщикам.

Могли и раньше забивать, и "Заря" могла реализовывать свои моменты. Очень благодарен нашим ребятам, болельщикам, которых мы слышали за трибунами. Считаю, мы правильно построили игру, играли на быстрых контратаках, создавали неплохие моменты.

Самое главное, что сыграли организованно и дисциплинированно в защите. Все отработали. Где-то рисковали, что поставили Грицука и Ковальца, которые любят на атаку играть, но все равно они отрабатывали. С выходом Банады стало немного легче в защите играть.

Считаю, была равная игра. "Заря" – очень хорошая команда, которая играет в атакующий футбол. Игра была до первого забитого мяча. Учитывая погодные условия, я доволен первым матчем после перерыва", – рассказал Владимир Шаран.