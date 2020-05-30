Михайленко после матча с Олимпиком: Задачи попасть в еврокубки у Днепра-1 нет

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после победы над "Олимпиком" в матче 24-го тура УПЛ.

- Ощущения хорошие, прежде всего, от результата. Не могу сказать, что мы полностью удовлетворены содержанием игры, но чувствуем положительные эмоции. Надо отдать должное тому, что это первая игра после длительного перерыва. Требовать от ребят какого-то совершенства было бы преждевременно. Мы довольны результатом и готовы прогрессировать дальше.

- Показалось, что в начале игры "Олимпик" активно действовал. Это была их идея или вас заставили играть осторожно?

- Конечно, мы выходили настроенными создавать моменты, но мы играем против живых людей. "Олимпик" заслужил комплименты: это команда, играющая, заметна мысль. Возможно, они находятся не в оптимальных физических кондициях, но первые минуты они действовали активно, создавали моменты. Затем игра выровнялась, и во втором тайме, хотя территориальное преимущество, казалось, было в "Олимпика", опасные моменты создавали мы.

- Булеца забил и подал, пас Ди Франко, действия Тейлора... Насколько это то, что вы хотели бы видеть в завершении атак?

- Нам приятно это видеть, и именно этого мы ожидаем от Тейлора, Булецы, Хобленко. Но я бы хотел отметить в том числе и игроков обороны, и пару центральных защитников, и Валеру Юрчука. Голкипер спас нас в ключевом моменте, центральные защитники отлично действовали, поэтому комплименты надо делать не только игрокам атаки. Понятно, что аккорд был за ними, но в голах участвовало большинство команды. Поэтому не хотел бы переходить на индивидуальности. Да, радует прогресс Тейлора, чувствуется, что он набирает форму после длительного перерыва. Радует его нацеленность на ворота, его физическое состояние. Радует то, что он угрожает воротам. Отдал первый голевой пас, находясь в опасных зонах. Мы понимали, принимал квалифицированного футболиста, но после серьезной травмы. Сейчас мы видим, что он демонстрирует хороший футбол.

- Есть задача попасть в этом сезоне в еврокубки?

- Такой задачи нет, но мы хотим совершенствоваться, побеждать. Если будет возможность сыграть плей-офф, хотим достичь там успеха. Посмотрим, как будет складываться ситуация.