Наставник Олимпика Климовский: Днепр-1 удивил функциональной подготовкой

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал поражение от "Днепра-1" в матче 24-го тура УПЛ.

- Перед игрой мы договаривались играть и контролировать мяч. В первом тайме у нас это получалось, создавали моменты, могли забить два мяча. Но пропустили контратаку, ошибка, 0:1 - проиграли первый тайм. Во втором тайме был контроль, но не было глубины атаки. Мы просили, чтобы наши инсайды вбегали в зоны. Было много прострелов, но не успевали завершать. "Днепр-1" имел две подачи - забили два гола. Если не забивать - будем проигрывать.

- Вы имели два момента в начале. Ставили цель забить быстро, а потом сыграть от обороны? И удивил ли вас чем-то соперник, ведь многие говорили о тактической подготовке "Днепра-1"?

- Мы изучали и готовились к сопернику. Мы не проиграли ни в чем, кроме ошибок, которые привели к голам. Мы создали 3-4 момента, забили пенальти. Считаю, могли выровнять игру и вести ее. "Днепр-1" удивил функциональной подготовкой. Команда была готова прилично, перестраивалась. Мы были к этому готовы, но допустили ошибки и пропустили три мяча.

- Какие задачи клуб имеет целью на втором этапе чемпионата?

- Выходить в каждой игре и побеждать.