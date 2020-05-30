Главный агроном НСК Олимпийский: Высота травы на матче Шахтер - Динамо будет такая же, как на финале ЛЧ

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах рассказал о готовности НСК "Олимпийский" к проведению матча 24-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер".

- Новость о том, что у нас будет играть "Шахтер", мы восприняли нормально. В принципе, для нас нет разницы, какие именно футболисты будут бегать на поле - для газона вытаптывание происходит одинаково. Пока что на 100% еще не известно, будут ли у нас играть две команды, этот вопрос еще открыт. Правда, есть все предпосылки и высокие шансы, что именно так и будет, и мы к такому развитию событий готовы.

- Повлияло ли большое количество осадков на подготовку и состояние газона накануне матча "Шахтер" - "Динамо"?

- Нет, наоборот: если в мае-июне идет дождь, для агронома это замечательно. Осадки — это гораздо лучше, чем искусственный полив, ведь в дождевой воде гораздо больше микроэлементов, и эта влага намного питательнее, поэтому газон растет гораздо качественнее. Дожди влияют отрицательно только когда идут непосредственно во время события - тренировки или матча.

- Учитывая, что для "Шахтера" НСК "Олимпийский" не привычный стадион, не было ли у них особых требований или пожеланий относительно поля?

- Лично мне дополнительных пожеланий из "Шахтера" никто не высказывал. Мы готовимся к воскресной игре в штатном режиме абсолютно так же, как и к матчам, когда хозяевами является "Динамо". В пятницу мы сделали основной покос, нанесли разметку, высота травы тоже стандартная, мы ее не меняем и не опускаем. Есть минимально допустимая высота травы, при которой газон будет больше повреждаться. Мы не делаем ее ниже 22-х мм., в частности сейчас она скошена на 23 мм. В прошлом году такая же высота травы была и на матчах "Динамо", мы ее можем поднять до 25-27-ти мм. только в декабре, феврале или марте, когда на улице неблагоприятные погодные условия. Сейчас ситуация обычная, поэтому мы готовимся, как и к любому матчу "Динамо", "Шахтера" или финала Лиги чемпионов. Высота травы тоже такая же, как два года назад, когда здесь играли "Ливерпуль" и "Реал".

- В следующем, 25-м туре, "Шахтер" будет играть домашний матч 6 июня, а "Динамо" на следующий день - 7-го. Возможно ли сыграть оба эти матча на НСК "Олимпийский"?

- Да, это вполне реально. Теоретически реально провести два матча даже в один день. Приведу простой пример: когда команды играют в еврокубках, накануне поединка всегда проводится тренировка, которая по нагрузке на поле равна полноценному футбольному матчу. Но это не мешает следующий день провести матч, и при этом поле выглядит вполне нормально.

- "Шахтер" часто проводит тренировки на НСК "Олимпийский" или только перед матчами?

- Нет, донетчане вообще у нас никогда не тренировались, сегодня они впервые провели предматчевую тренировку, чтобы ознакомиться с полем.