Трубин: Пятов мне очень помогает на тренировках

Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин рассказал о своих отношениях с Андреем Пятовым.

"Пятов мне очень помогает на тренировках. Хоть я и знаю английский, бывает тяжело объяснить какую-то ситуацию. А у Андрея огромный опыт, он подсказывает, как нужно делать. И Антониу Феррейра также: всегда разбор матчей, объяснения и советы.

Дебют? Переживание, напряжение было до матча. А когда вышел на поле, с первым касанием мяча это ушло. Хотел не пропустить, потому что приятно дебютную игру провести на ноль. Страха не было", – рассказал 18-летний официальному сайту клуба.