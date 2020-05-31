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Трубин: Пятов мне очень помогает на тренировках

Премьер-лига
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Юный голкипер рассказал о влиянии Пятова

Трубин: Пятов мне очень помогает на тренировках
Новина українською

Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин рассказал о своих отношениях с Андреем Пятовым.

"Пятов мне очень помогает на тренировках. Хоть я и знаю английский, бывает тяжело объяснить какую-то ситуацию. А у Андрея огромный опыт, он подсказывает, как нужно делать. И Антониу Феррейра также: всегда разбор матчей, объяснения и советы.

Дебют? Переживание, напряжение было до матча. А когда вышел на поле, с первым касанием мяча это ушло. Хотел не пропустить, потому что приятно дебютную игру провести на ноль. Страха не было", – рассказал 18-летний официальному сайту клуба.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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