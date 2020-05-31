Худжамов: Гандикап в турнирной таблице позволит Шахтеру играть с Динамо спокойно

Бывший голкипер "Динамо", "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол 1" рассказал, что ждет от Украинского Классического.

- Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячное отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток.

Пока классного футбола, мне кажется, мы не увидим. Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит "Шахтеру" играть спокойно даже после такого перерыва, – сказал Худжамов.