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Худжамов: Гандикап в турнирной таблице позволит Шахтеру играть с Динамо спокойно
Но хочется увидеть футбол, от которого будут мурашки
Бывший голкипер "Динамо", "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол 1" рассказал, что ждет от Украинского Классического.
- Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячное отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток.
Пока классного футбола, мне кажется, мы не увидим. Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит "Шахтеру" играть спокойно даже после такого перерыва, – сказал Худжамов.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (2)
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cavo69
31.05.2020 в 13:21
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Ринатбандитович (Tel Aviv-Jafo )
31.05.2020 в 11:04
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-1
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