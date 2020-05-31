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Худжамов: Гандикап в турнирной таблице позволит Шахтеру играть с Динамо спокойно

Премьер-лига
(1 голосов)

Но хочется увидеть футбол, от которого будут мурашки

Худжамов: Гандикап в турнирной таблице позволит Шахтеру играть с Динамо спокойно
Новина українською

Бывший голкипер "Динамо", "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол 1" рассказал, что ждет от Украинского Классического.

- Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячное отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток.

Пока классного футбола, мне кажется, мы не увидим. Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит "Шахтеру" играть спокойно даже после такого перерыва, – сказал Худжамов.

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В статье: Рустам Худжамов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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cavo69
31.05.2020 в 13:21
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Ринатбандитович (Tel Aviv-Jafo )
31.05.2020 в 11:04
Нужда погнала Худжамова на кротоканал
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-1


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