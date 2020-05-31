Жозе Боту: Недавно подписал новый трехлетний контракт с Шахтером

Глава селекционного отдела "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в португальскую "Бенфику".

- Для меня было и будет честью поработать в "Бенфике", но в настоящий момент об этом не может идти и речи. Я не вернусь в Португалию, потому как недавно подписал новый трехлетний контракт с "Шахтером", - заявил Боту.

Ранее сообщалось, что возвращение Боту в "Бенфику" является одним из главных предвыборых обещаний Бруно Косты Карвалью, который претендует на то, чтобы занять пост президента "орлов".

Напомним, что в "Бенфике" Жозе Боту возглавлял селекционный клубный отдел с 2010 по 2018 год, после чего принял предложение о переходе в "Шахтер".