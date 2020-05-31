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Капитан Десны возмущен назначением пенальти в матче с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Сыграл в мяч, но может, после этого соперник двигался в направлении мяча

Капитан Десны возмущен назначением пенальти в матче с Колосом
Новина українською

Защитник "Десны" Денис Фаворов в эфире канала "Футбол 1" высказался о моменте с назначением пенальти в ворота его команды в матче с "Колосом" (2:0).

- Где вы видели, допустим, в Англии, чтобы за такое дали пенальти? Там судья бы посмеялся и убежал. Весь спор в том, что боковой судья видел этот момент. Он говорит: "Игра в мяч". А главный судья слушать не хочет. Вот и все – весь спор.

Я сыграл в мяч, может, после этого соперник двигался в направлении мяча, где-то я его еле тронул, но это никак не повлияло ни на кординацию, ни на что. Он просто подкосил ноги и упал. Какой это пенальти? – сказал капитан "северян".

Добавим, что сам Денис открыл счет в поединке. Для него это четвертый гол в текущем чемпионате. Благодаря этой победе "Десна" сравнялась с "Динамо" и "Зарей" по набранным очкам, у трех команд по 46 баллов, но киевляне сегодня сыграют с "Шахтером".

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Фаворов Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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cavo69
31.05.2020 в 13:20
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Инспектор ( )
31.05.2020 в 12:09
Денис, а при чем тут Англия? В Правилах не написано что судейство в английском футболе это эталон правосудия. А вот то что ложить ! учти только ложить руку на спину противнику категорически нельзя. Читай Правила и рекомендации комитета арбитров УЕФА. Т ам 100% пеналь
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