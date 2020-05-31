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Капитан Десны возмущен назначением пенальти в матче с Колосом
Сыграл в мяч, но может, после этого соперник двигался в направлении мяча
Защитник "Десны" Денис Фаворов в эфире канала "Футбол 1" высказался о моменте с назначением пенальти в ворота его команды в матче с "Колосом" (2:0).
- Где вы видели, допустим, в Англии, чтобы за такое дали пенальти? Там судья бы посмеялся и убежал. Весь спор в том, что боковой судья видел этот момент. Он говорит: "Игра в мяч". А главный судья слушать не хочет. Вот и все – весь спор.
Я сыграл в мяч, может, после этого соперник двигался в направлении мяча, где-то я его еле тронул, но это никак не повлияло ни на кординацию, ни на что. Он просто подкосил ноги и упал. Какой это пенальти? – сказал капитан "северян".
Добавим, что сам Денис открыл счет в поединке. Для него это четвертый гол в текущем чемпионате. Благодаря этой победе "Десна" сравнялась с "Динамо" и "Зарей" по набранным очкам, у трех команд по 46 баллов, но киевляне сегодня сыграют с "Шахтером".