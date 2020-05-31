Герой футбольного дня. Евгений Банада

"Заря" во время карантинной паузы контрольных матчей, завернутых в соответствующую упаковку, не проводила. Было лишь некая "расширенная тренировка" с "Днепром-1", по ходу которой состоялась "спарринг". "Заря" победила 3:2 и очевидцы отмечали, что по уровню динамики и коллективных наработок команда Виктора Скрипника выглядела очень прилично. А Владимир Шаран все жаловался, что он не успеет как следует подготовить свою "Александрию" к рестарту чемпионата. Да и то, что мы видели до паузы, наводило на мысль, что фаворитом, хотя и не ярко выраженным, будет "Заря".

Была, но игра вошла в разряд тех, которые называются "ничейными". В течение первой половины первого тайма забивать могли как одни, так и другие. Затем было затишье, а дальше началась тактическая борьба тренеров. И лучше себя в ней проявил Владимир Шаран.

Он удивил с самого начала, когда оставил в резерве нескольких футболистов. В частности, Евгения Банаду. Полузащитник, последнее время числившийся претендентом на место в сборной Украины, с 19-и матчей в этом сезоне (в УПЛ) только четыре начинал со скамейки запасных (включая вчерашний). Один из лидеров "Александрии" за менее чем 45 минут пребывания на поле поспособствовал удалению Богдана Михайличенко, а в конце игры умело подставился под фол Абу Ханны, которого Скрипник выпустил с целью усиления ослабленной из-за удаления обороны. И неважно, что падение Банады в единоборстве с Абу Ханной было картинным. Руки немца оказались на спине Евгения, а так быть не должно.

Кстати, все могло завершиться с аналогичным итогом, но без всех этих споров относительно судейского решения. Это если бы Евгений Банада за мгновение до заработанного пенальти ударом головой попал не в штангу, а чуть левее.

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Замена сработала на процентов сто, в то время как Скрипник своими вмешательствами игру "Зари" не усилил. Поэтому "ничейный" матч и завершился победой "Александрии". А это значит, что интрига в борьбе за распределение мест в зоне еврокубков не угасает преждевременно.