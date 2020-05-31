Запорожан завершает карьеру игрока

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире канала "Футбол 1" сообщил, что 37-летний капитан команды Андрей Запорожан завершил карьеру и войдет в тренерский штаб "горожан".

- Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил закончить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды, - сказал Шаран.

Напомним, что Запорожан получил разрыв ахилла в спарринге с "Ворсклой" (4:2), на этой неделе ему сделали хирургическую операцию. Партнеры поддержали Андрея. В субботу "Александрия" принимала "Зарю". До компенсированного времени на табло держались нули. А потом хозяева заработали право на пенальти. Дмитрий Гречишкин 11-метровый реализовал, а затем вместе с другими игроками посвятил фактически победный гол Запорожану. Ребята на пальцах показали 15-й номер, под которым играет Андрей, и указали на капитанскую повязку.