  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Запорожан завершает карьеру игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запорожан завершает карьеру игрока

Премьер-лига
(2 голосов)

Ветеран выступал за александрийский клуб с 2008 года, сыграв 298 матчей

Запорожан завершает карьеру игрока
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире канала "Футбол 1" сообщил, что 37-летний капитан команды Андрей Запорожан завершил карьеру и войдет в тренерский штаб "горожан".

- Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил закончить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды, - сказал Шаран.

Напомним, что Запорожан получил разрыв ахилла в спарринге с "Ворсклой" (4:2), на этой неделе ему сделали хирургическую операцию. Партнеры поддержали Андрея. В субботу "Александрия" принимала "Зарю". До компенсированного времени на табло держались нули. А потом хозяева заработали право на пенальти. Дмитрий Гречишкин 11-метровый реализовал, а затем вместе с другими игроками посвятил фактически победный гол Запорожану. Ребята на пальцах показали 15-й номер, под которым играет Андрей, и указали на капитанскую повязку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Запорожан ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo69
31.05.2020 в 13:20
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...