Рябоконь: Некоторые матчи нужно выигрывать по игре, некоторые на характере

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над "Колосом" (2:0), после 24-го тура черниговцы делят второе место в таблице с "Зарей" и "Динамо".

- Слава Богу, что вообще начали играть после большой паузы. Коррективы внесла погода, поле было тяжелым.

Играть в привычном стиле у нас не получалось, было больше борьбы. Но некоторые матчи нужно выигрывать по игре, некоторые на характере. Сегодня как раз второй случай. Возможно также сказалось индивидуальное преимущество игроков, - сказал Рябоконь.