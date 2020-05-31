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Рябоконь: Некоторые матчи нужно выигрывать по игре, некоторые на характере

Премьер-лига
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Колос удалось обыграть на характере или по игре?

Рябоконь: Некоторые матчи нужно выигрывать по игре, некоторые на характере
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над "Колосом" (2:0), после 24-го тура черниговцы делят второе место в таблице с "Зарей" и "Динамо".

- Слава Богу, что вообще начали играть после большой паузы. Коррективы внесла погода, поле было тяжелым.

Играть в привычном стиле у нас не получалось, было больше борьбы. Но некоторые матчи нужно выигрывать по игре, некоторые на характере. Сегодня как раз второй случай. Возможно также сказалось индивидуальное преимущество игроков, - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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