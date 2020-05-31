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Вакулко: Третья подряд победа Днепра-1, у нас такого на уровне УПЛ еще не было

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень хороший показатель

Вакулко: Третья подряд победа Днепра-1, у нас такого на уровне УПЛ еще не было
Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Юрий Вакулко высказался о победе над "Олимпиком" (3:1).

- Начало игры было немного не уверенным, но это вполне естественно, ведь пауза в чемпионате была довольно длинной. Очень важно начать с победы, но, на мой взгляд, еще важнее было начать с хорошей игры. Считаю, что мы сегодня показали очень хороший футбол и жаль, что все это было при пустых трибунах.

- Твои партнеры по средней линии Тейлор и Булеца сегодня показали яркий футбол, оба забивали. Все эти комбинации были наработаны на тренировке?
- Конечно, у нас были домашние заготовки. Но в первую очередь я хотел бы похвалить ребят за командную работу, потому что мы сейчас хотим демонстрировать очень интенсивный футбол, а это все связано с тяжелым трудом. При этом и Тейлор, и Булеца здорово возвращались в защиту, кстати, как и вся команда в целом.

- Все долго ждали рестарт чемпионата и вот первая победа после паузы. Какие эмоции сейчас после игры?
- Эмоции замечательные. К сожалению пропустили на третьей компенсированной минуте, но тут ничего страшного, и значит нам есть над чем работать. А для нас это уже третья победа подряд и это очень хороший показатель, ведь у нас такого на уровне УПЛ еще не было.

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В статье: Юрий Вакулко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1
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