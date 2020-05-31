Ворскла - Львов 1:1. Чистый фарт львовян

Футбол бывает на удивление несправедливым - примерно 80 минут игрового времени "Ворскла" по всем статьям превосходила гостей из Западной Украины, но затем постепенно стала садиться все ниже. Игра на удержание счета часто приносит проблемы той команде, которая решается на этот риск. Подопечные Максимова поплатились за такую игру. Четыре подряд домашних победы было у них до этого, должна была быть и пятая, ведь львовяне совершенно ничего не показали в этой игре. Лишь чудо, очень спорная игра рукой (мяч нашел руку Пуцлина), дала возможность отыграться в компенсированное время.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр - Максим Козиряцкий (Запорожье)

"Ворскла" Полтава - ФК "Львов" 1:1

Голы: Кане 13 - Шина 90+4 (пен.)

Ворскла: 31. Резник, 50. Кане, 17. Чеснаков, 4. Пердута, 6. Скляр, 23. Сапай, 28. Пуцлин, 92. Ндиайе, 10. Кулач, 11. Степанюк (Кравчук 85), 77. Васин.

Львов: 23. Сарнавский, 5. Приймак, 22. Братков, 33. Борзенко, 10. Альваро, 21. Гончар, 90. Люлька (Бопесу 84), 93. Богунов, 7. Шина, 9. Татарков (Велвс 84), 13. Нич (Ренан 51, Яковелли 69).

Предупреждения: Скляр 14 - Шина 28, Альваро 72, Велвес 87