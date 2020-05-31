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Премьер-лига

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Ворскла - Львов 1:1. Чистый фарт львовян

Премьер-лига
(1 голосов)

Спорный пенальти прерывает победную серию полтавчан

Ворскла - Львов 1:1. Чистый фарт львовян
UA-Футбол
Новина українською

Футбол бывает на удивление несправедливым - примерно 80 минут игрового времени "Ворскла" по всем статьям превосходила гостей из Западной Украины, но затем постепенно стала садиться все ниже. Игра на удержание счета часто приносит проблемы той команде, которая решается на этот риск. Подопечные Максимова поплатились за такую игру. Четыре подряд домашних победы было у них до этого, должна была быть и пятая, ведь львовяне совершенно ничего не показали в этой игре. Лишь чудо, очень спорная игра рукой (мяч нашел руку Пуцлина), дала возможность отыграться в компенсированное время.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр - Максим Козиряцкий (Запорожье)

"Ворскла" Полтава - ФК "Львов" 1:1

Голы: Кане 13 - Шина 90+4 (пен.)

Ворскла: 31. Резник, 50. Кане, 17. Чеснаков, 4. Пердута, 6. Скляр, 23. Сапай, 28. Пуцлин, 92. Ндиайе, 10. Кулач, 11. Степанюк (Кравчук 85), 77. Васин.

Львов: 23. Сарнавский, 5. Приймак, 22. Братков, 33. Борзенко, 10. Альваро, 21. Гончар, 90. Люлька (Бопесу 84), 93. Богунов, 7. Шина, 9. Татарков (Велвс 84), 13. Нич (Ренан 51, Яковелли 69).

Предупреждения: Скляр 14 - Шина 28, Альваро 72, Велвес 87

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Львов Егише Меликян
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Комментарии (5)
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Drovko (Lviv)
31.05.2020 в 16:04
По грі: якщо чесно: Ворскла награла на перемогу більше, ніж Львів на нічию. Непогано виглядала, мала гострі моменти. Львів: команда не готова навіть на 50%, особливо бразильці. Алваро в майже кожному ігровому епізоді порушує правила...Ренана не видно...Нич набагато краще виглядав. В нападі слабо, в захисті ненадійно (хіба Борзенко красава, витягнув)...Ну і фарт.... фартануло нам....не забиваєш ти, забивають тобі. Ворсклв сама винна, що не реалізувала свої шанси....Стосовно нібито спірного пенальті: в матчі 1 кола Ворскла вирвала перемогу 3-2 завдяки такому самому пенальті на 5 доданій хвилині, так що тут, як на мене все справедливо.
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karpatoman (Львів)
31.05.2020 в 16:17
Але по ударам перевага на боці Львова.
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Эйфоретик
31.05.2020 в 16:01
Это УПЛ,детка!Матч-конечно редкое Г.у «Ворскли» уже с 10-к лет проблема с форвардами,нужно искать нормальных-Степанюк и Кьюлач это ДЕРЕВО.Понравился новый защитник Полтавы-Ндиаей,такой Кулибали полтавский.Львов как команда ни о чем,какие-то бразилы с 10-го дивизиона Бразилии.Хороший матч и главное справедливый результат.
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Dimka26 (Чернигов)
31.05.2020 в 15:59
Вот поэтому легионеры и лучше наших деревяшек. Кане - один момент - один гол. Степанюк, Кулач - 10 моментов - 0 голов.
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Dimka26 (Чернигов)
31.05.2020 в 15:58
А вчера говорили Зарю убивают. Вот что значит убить команду)) хотя вроде как и пенальти должен быть. Но слишком все тупо было.
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