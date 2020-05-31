Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цитаишвили, Русин, Бущан и Коваленко в старте. Составы команд на матч Шахтер - Динамо
Стали известны стартовые составы на "украинское классическое"
Сегодня в 17:00 пройдет поединок в рамках 24-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Стали известны стартовые составы команд на этот матч.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес
Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихаленок, Фернандо
"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин
Запасные: Бойко, Сирота, Караваев, Кадири, Андриевский, де Пена, Дуэлунд, Бенито, Соль