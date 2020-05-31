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Цитаишвили, Русин, Бущан и Коваленко в старте. Составы команд на матч Шахтер - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Стали известны стартовые составы на "украинское классическое"

Цитаишвили, Русин, Бущан и Коваленко в старте. Составы команд на матч Шахтер - Динамо
Новина українською

Сегодня в 17:00 пройдет поединок в рамках 24-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихаленок, Фернандо

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин

Запасные: Бойко, Сирота, Караваев, Кадири, Андриевский, де Пена, Дуэлунд, Бенито, Соль

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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